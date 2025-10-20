Inauguran ruta de transporte que conecta el valle de Lloa con la terminal de Quitumbe

La nueva ruta de transporte conecta el valle de Lloa con el sur de Quito de lunes a domingo.

La parroquia rural de Lloa, en el suroccidente de Quito, cuenta con una nueva ruta de transporte público formal que la conecta directamente con la terminal terrestre de Quitumbe, en el sur de la capital.

La medida busca mejorar la movilidad de los habitantes de la zona y ofrecer una alternativa segura y estable para el traslado hacia la ciudad, informó el Municipio este lunes 20 de octubre del 2025.

El recorrido parte desde la Estación del Terminal Quitumbe y atraviesa sectores como la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, la Universidad Politécnica Salesiana, Solanda y Mena 2, hasta llegar a Lloa. El retorno se realiza por la misma ruta.

El servicio opera de lunes a viernes, de 05:45 a 21:00, y los fines de semana y feriados, de 06:00 a 20:00, con minibuses que recorren 35,2 kilómetros entre Quitumbe y Lloa, con una frecuencia estimada de 15 a 20 minutos.

Por ahora, la integración con el sistema metropolitano de transporte (Ecovía, Trolebús y Metro) es únicamente física, por lo que el pasaje debe pagarse por separado.

"Durante varios años, los habitantes de Lloa no contaban con un servicio de transporte autorizado y regular hacia el sur de Quito, lo que dificultaba su acceso a servicios urbanos y educativos", indicó el cabildo en un comunicado. Con esta nueva ruta, se estima que más de 2.500 personas podrán movilizarse diariamente entre la parroquia y la ciudad.

Además, la conexión facilitará el acceso de los turistas que visitan Lloa, un destino conocido por sus paisajes naturales, su oferta gastronómica y sus actividades al aire libre. Solo en los últimos meses, la parroquia ha recibido más de 20 000 visitantes mensuales, según cifras locales.