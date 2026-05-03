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Quito

Guía para adoptar mascotas en Quito: Horarios, centros de atención y qué llevar

La adopción responsable de perros y gatos se gestiona a través de la Unidad de Bienestar Animal (UBA).

Perros y gatos se pueden adoptar gratis en Quito.

Quito Informa

Autor

Patricia Armijo

Fecha de publicación

03 may 2026 - 07:00

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Adoptar es un compromiso para toda la vida. Bajo esa premisa el Municipio de Quito impulsa la adopción responsable de mascotas.

Las adopciones son gratis y permiten a animalitos maltratados recuperar la fe en los seres humanos y encontrar un nuevo hogar.

La iniciativa busca no solo reducir la población de animales en situación de calle, sino también fomentar una cultura de cuidado y responsabilidad entre los ciudadanos.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar una mascota en Quito?

  • Documentación: copia de cédula y de una planilla de servicios básicos
  • Formulario: completar la solicitud entregada por la UBA
  • Compromiso: garantizar el bienestar del animal en aspectos como salud, alimentación y entorno
  • Seguimiento: permitir controles posteriores mediante fotos o videos

Beneficios de la adopción responsable a través de la UBA

Actualmente, varios perros y gatos esperan ser adoptados. Entre ellos hay animales que han superado situaciones de abandono o maltrato y que ahora buscan una segunda oportunidad.

Todos los animales entregados en adopción están:

  • Esterilizados
  • Vacunados
  • Desparasitados
  • Identificados con microchip

Además, puede conocer a los 'peluditos' en línea y encontrar al que cautive su corazón.

¿A dónde acudir?

Las personas interesadas pueden acercarse a los Centros de Atención Veterinaria, Refugio y Acogida Temporal (CAVRAT), ubicados en:

  • Calderón
  • Los Chillos
  • Sur de Quito

Aquí la atención es de 08:00 a 16:30, de lunes a domingo.

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