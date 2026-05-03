Guía para adoptar mascotas en Quito: Horarios, centros de atención y qué llevar

Perros y gatos se pueden adoptar gratis en Quito.

Adoptar es un compromiso para toda la vida. Bajo esa premisa el Municipio de Quito impulsa la adopción responsable de mascotas.

Las adopciones son gratis y permiten a animalitos maltratados recuperar la fe en los seres humanos y encontrar un nuevo hogar.

La iniciativa busca no solo reducir la población de animales en situación de calle, sino también fomentar una cultura de cuidado y responsabilidad entre los ciudadanos.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar una mascota en Quito?

Documentación : copia de cédula y de una planilla de servicios básicos

: copia de cédula y de una planilla de servicios básicos Formulario : completar la solicitud entregada por la UBA

: completar la solicitud entregada por la UBA Compromiso : garantizar el bienestar del animal en aspectos como salud, alimentación y entorno

: garantizar el bienestar del animal en aspectos como salud, alimentación y entorno Seguimiento: permitir controles posteriores mediante fotos o videos

Beneficios de la adopción responsable a través de la UBA

Actualmente, varios perros y gatos esperan ser adoptados. Entre ellos hay animales que han superado situaciones de abandono o maltrato y que ahora buscan una segunda oportunidad.

Todos los animales entregados en adopción están:

Esterilizados

Vacunados

Desparasitados

Identificados con microchip

Además, puede conocer a los 'peluditos' en línea y encontrar al que cautive su corazón.

¿A dónde acudir?

Las personas interesadas pueden acercarse a los Centros de Atención Veterinaria, Refugio y Acogida Temporal (CAVRAT), ubicados en:

Calderón

Los Chillos

Sur de Quito

Aquí la atención es de 08:00 a 16:30, de lunes a domingo.