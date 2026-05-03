Guía para adoptar mascotas en Quito: Horarios, centros de atención y qué llevar
La adopción responsable de perros y gatos se gestiona a través de la Unidad de Bienestar Animal (UBA).
Perros y gatos se pueden adoptar gratis en Quito.
Quito Informa
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Fecha de publicación
03 may 2026 - 07:00
Adoptar es un compromiso para toda la vida. Bajo esa premisa el Municipio de Quito impulsa la adopción responsable de mascotas.
Las adopciones son gratis y permiten a animalitos maltratados recuperar la fe en los seres humanos y encontrar un nuevo hogar.
La iniciativa busca no solo reducir la población de animales en situación de calle, sino también fomentar una cultura de cuidado y responsabilidad entre los ciudadanos.
¿Cuáles son los requisitos para adoptar una mascota en Quito?
- Documentación: copia de cédula y de una planilla de servicios básicos
- Formulario: completar la solicitud entregada por la UBA
- Compromiso: garantizar el bienestar del animal en aspectos como salud, alimentación y entorno
- Seguimiento: permitir controles posteriores mediante fotos o videos
Beneficios de la adopción responsable a través de la UBA
Actualmente, varios perros y gatos esperan ser adoptados. Entre ellos hay animales que han superado situaciones de abandono o maltrato y que ahora buscan una segunda oportunidad.
Todos los animales entregados en adopción están:
- Esterilizados
- Vacunados
- Desparasitados
- Identificados con microchip
Además, puede conocer a los 'peluditos' en línea y encontrar al que cautive su corazón.
¿A dónde acudir?
Las personas interesadas pueden acercarse a los Centros de Atención Veterinaria, Refugio y Acogida Temporal (CAVRAT), ubicados en:
- Calderón
- Los Chillos
- Sur de Quito
Aquí la atención es de 08:00 a 16:30, de lunes a domingo.
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