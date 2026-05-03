Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026: el último baile de dos leyendas del fútbol

A solo semanas de que ruede el balón en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el mundo del fútbol se prepara para un cierre de ciclo sin precedentes. Tras la gloria eterna de Lionel Messi en Qatar y la incombustible vigencia de Cristiano Ronaldo en Arabia, ambos astros llegan para disputar su sexta y definitivamente última Copa del Mundo.

En un torneo de formato expandido y con la nostalgia a flor de piel, los dos máximos referentes de toda una era llegan a la cita que marcará el punto final de su legendaria rivalidad en el escenario más grande del planeta.

A diferencia de sus años de plenitud física, este Mundial de 2026 tendrá a un Messi y un Cristiano que han sabido reinventarse para desafiar al tiempo. Mientras que el argentino ha adoptado un rol de 'arquitecto' en el campo, priorizando la visión de juego y la precisión quirúrgica sobre la explosividad, el portugués se mantiene como un finalizador implacable que confía en su disciplina atlética para ganar duelos en el área.

Categoría Lionel Messi Cristiano Ronaldo Participaciones totales 6 (Récord) 6 (Récord) Goles en Mundiales 13 8 Asistencias 8 2 Partidos jugados 26 22 Mejor resultado Campeón (2022) 4º Puesto (2006)

No se trata solo de ver si sumarán un trofeo más a sus vitrinas, sino de presenciar cómo dos iconos de 41 y casi 39 años gestionan el desgaste de un torneo de máxima exigencia.

Para sus selecciones, ya no son solo los goleadores; son los pilares morales de una generación de jóvenes talentos que crecieron viéndolos ganar el Balón de Oro y que ahora tienen la misión de escoltarlos en su retirada definitiva de la élite internacional.

Más allá de la mística, los números proyectan una batalla final por los libros de récords. Con Lionel Messi buscando defender la corona obtenida en 2022 y consolidarse como el máximo asistidor en la historia de los mundiales, y Cristiano Ronaldo intentando estirar su récord como el máximo goleador histórico de selecciones, cada minuto en el césped de Norteamérica será oro puro para los historiadores.

Esta cita de 2026 no solo definirá quién termina con mejores registros individuales en el torneo más prestigioso de la FIFA, sino que cerrará un debate de dos décadas que ha dividido al fútbol mundial. Serán dos atletas que, a pesar de haberlo ganado prácticamente todo, llegan a esta instancia con el hambre intacta, conscientes de que cualquier gol o pase decisivo en este torneo será el último pincelazo de sus respectivas obras maestras.