La delegación de Ecuador emprende el viaje al Mundial este miércoles 20 de mayo del 2026

Este martes 19 de mayo del 2026 hubo actividad en la Casa de la Selección en Quito

En la Casa de la Selección, en Quito, están listas las maletas y el equipaje embalado para emprender el viaje. Este martes 19 de mayo del 2026, Richard Buitrón, el jefe de utilería de la Tri, vigilaba el embarque de una parte de las maletas que se llevarán a Estados Unidos al quinto mundial de Ecuador.

El entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, contó en conferencia de prensa que en los últimos días su cuerpo técnico ha estado trabajando en las canchas de la concentración. También tuvieron una misa previo al viaje que comenzará este miércoles con mucha anticipación previo al debut mundialista.

La idea del viaje con anticipación es tener todo listo para la llegada de los seleccionados al complejo de alto rendimiento en el Columbus Crew, equipo de la Major League Soccer (MLS). Hay más de 300 maletas con toda la logística que se usará en los entrenamientos y durante la permanencia en todo el Mundial.

La indumentaria deportiva, un cargamento de zapatos, camillas y otros implementos para las prácticas es parte de todo el equipaje que llevará Ecuador. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, contó que viajará el próximo lunes a Estados Unidos.

El domingo 24 de mayo del 2026 se conocerá la lista de 36 futbolistas que contará el técnico para el amistoso ante Arabia en New Jersey, el sábado 30 de mayo.