Alarma por incendio de camión en la avenida Simón Bolívar este jueves 6 de noviembre del 2025

Una camión se incendió en la avenida Simón Bolívar este 6 de noviembre del 2025

Un incendio de un camión generó alarma en la avenida Simón Bolívar la mañana de este jueves 6 de noviembre del 2025. La emergencia vial provocó una fuerte congestión vehicular.

El hecho ocurrió en el sector de Guápulo, sentido sur - norte, alrededor de las 06:00. Mientras se controla el fuego se cerraron los dos carriles de la concurrida avenida. A las 06:45 se habilitó un carril.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) pidió tomar como rutas alternas: la Autopista General Rumiñahui, avenida Maldonado y avenida Velasco Ibarra.

En las imágenes difundidas se observa al vehículo varado en un costado de la vía envuelto en llamas. Ciudadanos que se encontraban en el lugar empezaron a aislarse ante la propagación del fuego.

El conductor resultó ileso y está colaborando con las autoridades. También será sometido a la prueba de alcotest.

David Arguello, coordinador de operaciones de la AMT, informó que se encontraban realizando un control cuando se percataron que existían un olor por un problema de los frenos. Al pedirle que se detenga, el camión empezó a incendiarse.

También detalló que el vehículo pesado había sido comprado hace ocho días y transportaba cerca de 11 toneladas de tubos o acoples de piscina.

El personal del Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia. El fuego pudo ser controlado, pero las labores de extinción de las llamas continuaron.