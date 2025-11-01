Un fallecido y tres heridos tras choque entre camión y automóvil en la vía a Papallacta este sábado

Un vehículo chocó contra un camión en el sector de Papallacta la mañana de este sábado 1 de noviembre.

Un siniestro de tránsito se registró este sábado 1 de noviembre del 2025 en la vía Papallacta, en el cantón Quijos, provincia de Napo. Una persona falleció y tres resultaron heridas, según información del ECU 911.

El hecho se produjo en el sector de Papallacta, cuando un camión y un automóvil colisionaron. Tras la alerta recibida en la Sala Operativa del ECU 911 Napo, se coordinó la movilización inmediata de recursos del Cuerpo de Bomberos de Quijos, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Los equipos de rescate brindaron atención prehospitalaria en el lugar del siniestro a las tres personas heridas. Las autoridades confirmaron el deceso de una persona producto del impacto.

La circulación vehicular se mantiene totalmente cerrada en ambos sentidos, mientras se realizan las labores de atención y limpieza de la vía.

Agentes de tránsito trabajan en el sitio para habilitar la circulación lo antes posible y determinar las causas del accidente.

El ECU 911 recordó a los ciudadanos la importancia de respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, especialmente en rutas de montaña o con condiciones climáticas cambiantes. Además, recomendó comunicarse a la línea 9-1-1 ante cualquier emergencia para coordinar asistencia oportuna.