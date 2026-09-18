Incendio en Casitagua: cuatro aeronaves realizan 146 descargas de agua para contener el fuego

Cuatro aeronaves combaten el incendio desde el aire en el cerro Casitagua

El incendio forestal en el cerro Casitagua, al norte de Quito, continúa activo cerca de viviendas de San Gregorio y Pomasqui.

Desde el aire, cuatro aeronaves apoyan las labores de los equipos en tierra y ya realizaron 146 descargas de agua para contener el avance de las llamas.

Un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito, una aeronave de la Policía Nacional, otra del Ejército Ecuatoriano y una de la Fuerza Aérea Ecuatoriana participan en las operaciones para controlar los focos activos en el cerro.

Durante la jornada, las cuatro aeronaves realizaron en conjunto 146 descargas efectivas de agua sobre las zonas afectadas.

Estas operaciones buscan frenar la propagación del fuego mientras los bomberos trabajan desde tierra.

🚁🔥 #JuntosContraElFuego | El combate también se hace desde el aire.



🚒 En el cerro Casitagua, cuatro aeronaves trabajan de manera coordinada para contener el avance del incendio forestal y apoyar las labores que nuestro personal realiza en tierra.



🚁 Nuestro helicóptero, una… pic.twitter.com/SFO9mTAUUC — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 19, 2026

Tres focos permanecen activos

El capitán Pablo Andino, del Cuerpo de Bomberos de Quito, informó que todavía existen tres focos con llamas en el cerro Casitagua.

Alrededor de 90 bomberos continúan desplegados en la zona para combatir el incendio.

Las labores se desarrollan en condiciones complejas debido al viento y la difícil topografía del sector.

Además, se registró una reactivación del fuego en Uyachul, lo que obligó a mantener el monitoreo y las acciones de control.

Incendio permanece cerca de viviendas

El fuego continúa activo en sectores próximos a San Gregorio y Pomasqui, por lo que los equipos mantienen el trabajo coordinado desde tierra y aire.

Moradores de las zonas cercanas también colaboran en las tareas para intentar contener las llamas.

Más de 100 bomberos y cuatro aeronaves han participado en las operaciones durante la emergencia.

Las autoridades mantienen las labores de control mientras se busca evitar que el incendio avance hacia áreas pobladas.