'Nos dicen que busquemos en 20 años': el drama de las familias de desaparecidos en 2024 en Ecuador
La angustia de los familiares de desaparecidos en Ecuador en 2024 persiste debido a que cuentan con denuncias formales ante la Fiscalía, pero aseguran que los casos no avanzan.
El drama de las familias de los desaparecidos durante el conflicto armado interno en Ecuador.
CDH
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Actualizada:
18 sep 2026 - 21:48
En esta segunda entrega sobre los registros de personas reportadas como desaparecidas en 2024, mientras en Ecuador regía el conflicto armado interno, se exponen algunas respuestas que recibieron los familiares de las víctimas por parte de funcionarios estatales.
Todo consta en un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).
De acuerdo con los testimonios recogidos en el documento del organismo, cuando los allegados acudieron a sentar las denuncias, algunos agentes investigadores les habrían indicado que obtendrían respuestas en "15 o 20 años".
Asimismo, el informe señala que, al acudir a dependencias policiales encargadas de los procedimientos de detención, los familiares habrían recibido este tipo de expresiones:
- "Prepárense para localizar descuartizados, muertos o enterrados".
- "Sus hijos ya están muertos".
Según la organización, las familias recibirían este tipo de aseveraciones sin que se les precisara el paradero de sus seres queridos o el avance de las indagaciones.
La angustia de los allegados persiste. Pese a que cuentan con denuncias formales ante la Fiscalía y la asignación de agentes de la Dinased, aseguran no haber recibido respuestas concretas sobre las investigaciones.
La mayoría de los casos documentados por el CDH cuentan con medidas cautelares o requerimientos emitidos por Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo, las familias afirman sentirse en desamparo. La primera información que tuvieron fue que las víctimas habrían sido detenidas por militares.
Por ello, entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2026, los familiares se trasladaron a Quito para exigir explicaciones a las autoridades gubernamentales.
Según señalaron los allegados, tampoco han obtenido respuesta por parte del Ministerio de Defensa, institución que ejerce el control administrativo y político sobre las Fuerzas Armadas.
Sin respuesta oficial
Teleamazonas.com remitió una solicitud formal de información al Ministerio de Defensa para conocer su postura respecto a los señalamientos de los familiares y del CDH.
Hasta las 16:00 de este viernes 18 de septiembre de 2026, el pedido no tuvo respuesta.
Esta publicación es la segunda entrega de una serie sobre más de 50 casos documentados, cuyas familias exigen celeridad en las investigaciones para evitar que los hechos queden en la impunidad.
Caso Dalton Ruiz
Dalton Oswaldo Ruiz Tapia
- Mocache, Los Ríos. 20 de octubre de 2024.
El 20 de octubre de 2024, Dalton Ruiz Tapia se encontraba en una fiesta en el polideportivo de la parroquia Pimocha, en Babahoyo, Los Ríos. Al regresar a su domicilio en un taxi junto a dos amigos, fueron detenidos en la vía pública por un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los militares se llevaron a Dalton y dejaron en libertad a sus acompañantes. La denuncia fue ingresada el 23 de octubre. Posteriormente, una agente de la DINASED comentó a los familiares que obtendrían respuestas en un plazo de entre 15 y 20 años. Actualmente, el caso cuenta con medidas de acción urgente y medidas cautelares emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
Caso Cristian Sandoya, Oscar Adrihan y Jonathan Adrihan
Cristian Damián Sandoya Valle
- Ciudadela La Ventura, Babahoyo. 24 de noviembre de 2024.
Se encontraba en la esquina de La Malaria, en la ciudadela La Ventura, Babahoyo, Los Ríos. A las 20:00, una camioneta blanca se detuvo en el lugar y de ella descendieron cuatro personas vestidas con uniformes militares, quienes lo obligaron a subir al vehículo. Desde entonces, no se sabe nada de su paradero y, hasta el día de hoy, sus familiares no cuentan con ninguna información al respecto.
Óscar Arturo Adrihan Bravo
- Ciudadela La Ventura, Babahoyo. 24 de noviembre de 2024.
Desapareció junto a Cristian Sandoya cuando fueron abordados por hombres vestidos de militares, quienes los habrían obligado a subir a la camioneta. Desde ese día, sus allegados desconocen su paradero.
Jonathan Gabriel Adrihan Bravo
- Ciudadela La Ventura, Babahoyo. 24 de noviembre de 2024.
Fue visto por última vez junto a Cristian Sandoya y Óscar Adriahn, cuando habrían sido obligados a subir a una camioneta blanca por hombres vestidos de militares. Los familiares de los tres ciudadanos señalan que, cuando acudieron a la Policía Nacional para pedir información, les dijeron que 'se preparen para encontrarlos descuartizados, muertos o enterrados'. Hasta el día de hoy, no tienen información sobre su paradero. Según el CDH, el caso cuenta con medidas de acción urgente y medidas cautelares del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
Caso Maicol Jeampier Castañeda y Justin Valverde Álava
Maicol Jeampier Castañeda Solís y Justin Santiago Valverde Álava
- Mata de Cacao, provincia de Los Ríos. 25 de noviembre de 2024.
Según sus familiares, fue interceptado por militares mientras se dirigía en motocicleta con su amigo Justin, de 20 años, hacia una farmacia. Al día siguiente, encontraron una gorra, un zapato y la moto en la que se movilizaban. A pesar de haber presentado la denuncia, no han tenido información de ninguno de los dos. Asimismo, indicaron que dos policías llegaron a tomarles la declaración a los familiares y les dijeron que 'sus hijos ya están muertos'. Sin embargo, los allegados insisten en exigir información y pruebas reales sobre el paradero de ambos. El caso cuenta con medidas de acción urgente y medidas cautelares del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
Caso Darío Manuel Vásquez
Dario Manuel Vasquez Chalela
- Ciudadela La Nueva Esperanza, Provincia de los Ríos. 27 de noviembre de 2024.
Darío, de 31 años, fue visto por última vez a las 16:00 en la parroquia El Bajo de la Nueva Esperanza, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, cuando una camioneta azul eléctrico, ocupada por hombres con uniformes militares, se lo llevó. Desde entonces, según el CDH, su madre no ha tenido ninguna información sobre su paradero. Moradores del sector afirman que quienes se lo llevaron eran militares y que posteriormente lo habrían arrojado en el sector conocido como El Salto, sin que hasta hoy se sepa nada de él. El caso cuenta con medidas de acción urgente y medidas cautelares del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
Caso Justin Álvarez y Jairo Tapia
Jostin Elian Álvarez Chávez, 17 años.
- Babahoyo, provincia de Los Ríos. 28 de noviembre de 2024.
El 4 de septiembre de 2024, a las 5:00 a. m., al menos dieciséis miembros de las Fuerzas Armadas irrumpieron en el domicilio donde dormía y se lo llevaron a la fuerza junto a Jairo Tapia. Mientras lo sacaban, uno de los efectivos declaró: 'Hoy los vamos a matar', según consta en el informe de la CDH. Los agentes informaron a los familiares que se lo llevaban con fines investigativos y les indicaron que debían acudir a la Policía Nacional; sin embargo, al presentarse, ninguna de las autoridades dio respuesta sobre su suerte y paradero. Quince días después de su desaparición, Jostin logró escapar. Tras su fuga, reveló que tanto él como su primo habían sido privados de la libertad en el Cuerpo de Bomberos de Montalvo y que los agentes estatales los sometieron a actos de violencia que podrían constituir tortura y otros tratos crueles. Posteriormente, el 28 de noviembre de 2024, a las 23:30, Jostin se encontraba en la casa de una amiga en el sector de Las Cinco Esquinas, en Babahoyo, cuando miembros de las Fuerzas Armadas se lo llevaron nuevamente a un paradero desconocido. Desde ese día, no se sabe nada de él.
Jairo Damián Tapia Álvarez
- Babahoyo, provincia de Los Ríos. 4 de septiembre de de 2024.
Jairo Tapia, de 16 años, desapareció la noche del 4 de septiembre de 2024, tras ser llevado por presuntos miembros de las Fuerzas Armadas junto a Jostin Álvarez. Desde entonces, los allegados de ambos menores de edad no tienen información sobre su suerte y paradero, a pesar de sus solicitudes y constantes búsquedas.
Caso Luis Miguel Salas
Luis Miguel Salas
- Babahoyo, provincia de Los Ríos. 28 de noviembre de 2024.
Luis Miguel Salas, de 22 años, desapareció el 28 de noviembre de 2024, a las 23:00, mientras se encontraba conversando en la casa de un amigo en el sector de Las Cinco Esquinas, en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Según sus allegados y testigos, una camioneta negra de doble cabina con once presuntos militares irrumpió en la vivienda derribando la puerta y se lo llevó sin presentar ninguna boleta de detención ni dar explicación alguna. Hasta la fecha, se desconoce su paradero. Según el CDH, el caso cuenta con medidas de acción urgente y medidas cautelares del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
Caso Jorge Luis Izquierdo
Jorge Luis Izquierdo
- Babahoyo, provincia de Los Ríos. 4 de diciembre de 2024.
Según sus familiares, se encontraba caminando junto a su conviviente por el puente de la parroquia Pimocha, en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, el 4 de diciembre de 2024 a las 18:00. Según testigos, fueron interceptados por cuatro militares que se movilizaban en una camioneta blanca sin placas. De acuerdo con el informe del CDH, uno de los uniformados le exigió a Jorge que desbloqueara su celular y, mientras lo hacía, fue golpeado sin motivo alguno y subido a la fuerza a la camioneta. Desde entonces, se desconoce su paradero. El caso cuenta con medidas de acción urgente y medidas cautelares del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
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