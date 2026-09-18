'Nos dicen que busquemos en 20 años': el drama de las familias de desaparecidos en 2024 en Ecuador

El drama de las familias de los desaparecidos durante el conflicto armado interno en Ecuador.

En esta segunda entrega sobre los registros de personas reportadas como desaparecidas en 2024, mientras en Ecuador regía el conflicto armado interno, se exponen algunas respuestas que recibieron los familiares de las víctimas por parte de funcionarios estatales.

Todo consta en un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

De acuerdo con los testimonios recogidos en el documento del organismo, cuando los allegados acudieron a sentar las denuncias, algunos agentes investigadores les habrían indicado que obtendrían respuestas en "15 o 20 años".

Asimismo, el informe señala que, al acudir a dependencias policiales encargadas de los procedimientos de detención, los familiares habrían recibido este tipo de expresiones:

"Prepárense para localizar descuartizados, muertos o enterrados".

"Sus hijos ya están muertos".

Según la organización, las familias recibirían este tipo de aseveraciones sin que se les precisara el paradero de sus seres queridos o el avance de las indagaciones.

La angustia de los allegados persiste. Pese a que cuentan con denuncias formales ante la Fiscalía y la asignación de agentes de la Dinased, aseguran no haber recibido respuestas concretas sobre las investigaciones.

La mayoría de los casos documentados por el CDH cuentan con medidas cautelares o requerimientos emitidos por Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, las familias afirman sentirse en desamparo. La primera información que tuvieron fue que las víctimas habrían sido detenidas por militares.

Por ello, entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2026, los familiares se trasladaron a Quito para exigir explicaciones a las autoridades gubernamentales.

Según señalaron los allegados, tampoco han obtenido respuesta por parte del Ministerio de Defensa, institución que ejerce el control administrativo y político sobre las Fuerzas Armadas.

Sin respuesta oficial

Teleamazonas.com remitió una solicitud formal de información al Ministerio de Defensa para conocer su postura respecto a los señalamientos de los familiares y del CDH.

Hasta las 16:00 de este viernes 18 de septiembre de 2026, el pedido no tuvo respuesta.

Esta publicación es la segunda entrega de una serie sobre más de 50 casos documentados, cuyas familias exigen celeridad en las investigaciones para evitar que los hechos queden en la impunidad.

Caso Dalton Ruiz

Dalton Oswaldo Ruiz Tapia Mocache, Los Ríos. 20 de octubre de 2024.

Caso Cristian Sandoya, Oscar Adrihan y Jonathan Adrihan

Cristian Damián Sandoya Valle Ciudadela La Ventura, Babahoyo. 24 de noviembre de 2024.

Óscar Arturo Adrihan Bravo Ciudadela La Ventura, Babahoyo. 24 de noviembre de 2024.

Jonathan Gabriel Adrihan Bravo Ciudadela La Ventura, Babahoyo. 24 de noviembre de 2024.

Caso Maicol Jeampier Castañeda y Justin Valverde Álava

Maicol Jeampier Castañeda Solís y Justin Santiago Valverde Álava Mata de Cacao, provincia de Los Ríos. 25 de noviembre de 2024.

Caso Darío Manuel Vásquez

Dario Manuel Vasquez Chalela Ciudadela La Nueva Esperanza, Provincia de los Ríos. 27 de noviembre de 2024.

Caso Justin Álvarez y Jairo Tapia

Jostin Elian Álvarez Chávez, 17 años. Babahoyo, provincia de Los Ríos. 28 de noviembre de 2024.

Jairo Damián Tapia Álvarez Babahoyo, provincia de Los Ríos. 4 de septiembre de de 2024.

Caso Luis Miguel Salas

Luis Miguel Salas Babahoyo, provincia de Los Ríos. 28 de noviembre de 2024.

Caso Jorge Luis Izquierdo