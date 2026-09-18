¿Cuánto puede durar un incendio de grandes proporciones? Estas son las condiciones que influyen

El tiempo que permanece activo un incendio no es igual en todos los casos. Bomberos Quito explica que su duración depende de factores como el combustible disponible, la temperatura, el viento, las condiciones del terreno y la presencia de fuego bajo la superficie.

Controlar y liquidar un incendio de grandes proporciones puede convertirse en un trabajo que se extiende durante horas o varios días, dependiendo de las condiciones que encuentren los equipos de emergencia.

Uno de los principales factores es la cantidad y el tipo de material combustible. La vegetación, árboles, pastizales y otros elementos presentes en el terreno pueden alimentar las llamas y favorecer que el fuego avance hacia otras zonas.

Temperatura, viento y oxígeno

Las condiciones ambientales también influyen en la duración del incendio. Las temperaturas elevadas pueden favorecer que los materiales se sequen y ardan con mayor facilidad, mientras que otros factores del ambiente pueden modificar el comportamiento del fuego.

El viento es otro elemento determinante. Puede ayudar a que las llamas se desplacen y aportar oxígeno al fuego, haciendo más complejas las labores de control.

Por eso, las condiciones pueden cambiar durante una emergencia y modificar el comportamiento del incendio.

Otro factor señalado por Bomberos Quito es la presencia de fuego subterráneo. Aunque las llamas visibles disminuyan o desaparezcan, pueden quedar puntos calientes debajo de la superficie que requieren atención para evitar que el fuego vuelva a propagarse.

El caso del cerro Casitagua

Uno de los incendios de grandes proporciones que permanece activo es el registrado en el cerro Casitagua, en Quito.

Bomberos Quito señaló que las labores buscan combatir el incendio de manera coordinada para disminuirlo progresivamente y lograr su liquidación en el menor tiempo posible.

¿Cuándo se considera controlado un incendio?

Bomberos Quito explica que un incendio se considera controlado cuando ya no existen llamas en fase de propagación.

Sin embargo, esto no significa que las labores hayan terminado de inmediato: los equipos de emergencia pueden continuar trabajando durante varios días para identificar y apagar puntos calientes y completar la liquidación del fuego.