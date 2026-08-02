Incendio forestal crece en El Quinche: las llamas avanzan y complican el trabajo de los bomberos
Equipos especializados permanecen en la zona para evitar que el fuego continúe propagándose.
incendio forestal El Quinche crece
Bomberos de Quito
Compartir
Actualizado:
02 ago 2026 - 19:32
El incendio forestal registrado en El Quinche, en el nororiente de Quito, aumentó de intensidad la noche de este domingo 2 de agosto de 2026.
Las llamas se extendieron entrada la noche y obligaron a reforzar las labores de control en el sector de El Quinche.
El personal de combate de incendios forestales continúa desplegado en el sitio para contener el avance del fuego y reducir el riesgo de que alcance nuevas áreas.
Condiciones dificultan el control
Según los equipos de emergencia, las condiciones meteorológicas y la topografía del terreno han complicado las tareas de extinción.
Pese a estas dificultades, los bomberos mantienen las operaciones para evitar una mayor propagación del incendio.
En desarrollo...
Compartir