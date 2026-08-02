Incendio forestal crece en El Quinche: las llamas avanzan y complican el trabajo de los bomberos

El incendio forestal registrado en El Quinche, en el nororiente de Quito, aumentó de intensidad la noche de este domingo 2 de agosto de 2026.

Las llamas se extendieron entrada la noche y obligaron a reforzar las labores de control en el sector de El Quinche.

El personal de combate de incendios forestales continúa desplegado en el sitio para contener el avance del fuego y reducir el riesgo de que alcance nuevas áreas.

🚒 https://t.co/w0mILvXBhC 👉 El #incendio forestal registrado en #ElQuinche aumentó su intensidad la noche de este domingo 2 de agosto complicando las labores del personal de bomberos. pic.twitter.com/0uWpuGhPqd — Teleamazonas (@teleamazonasec) August 3, 2026

Condiciones dificultan el control

Según los equipos de emergencia, las condiciones meteorológicas y la topografía del terreno han complicado las tareas de extinción.

Pese a estas dificultades, los bomberos mantienen las operaciones para evitar una mayor propagación del incendio.

18:55 Continúa el incendio en el sector de San Miguel de El Quinche. @BomberosQuito atiende la emergencia. pic.twitter.com/uRL8EL08oD — Tumbaco Informado (@TumbacoI) August 3, 2026

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