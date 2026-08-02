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Quito

Incendio forestal crece en El Quinche: las llamas avanzan y complican el trabajo de los bomberos

Equipos especializados permanecen en la zona para evitar que el fuego continúe propagándose.

incendio forestal El Quinche crece

Bomberos de Quito

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

02 ago 2026 - 19:32

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El incendio forestal registrado en El Quinche, en el nororiente de Quito, aumentó de intensidad la noche de este domingo 2 de agosto de 2026. 

Las llamas se extendieron entrada la noche y obligaron a reforzar las labores de control en el sector de El Quinche

El personal de combate de incendios forestales continúa desplegado en el sitio para contener el avance del fuego y reducir el riesgo de que alcance nuevas áreas.

Condiciones dificultan el control

Según los equipos de emergencia, las condiciones meteorológicas y la topografía del terreno han complicado las tareas de extinción. 

Pese a estas dificultades, los bomberos mantienen las operaciones para evitar una mayor propagación del incendio.

En desarrollo...

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