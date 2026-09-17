Incendio forestal en el Casitagua moviliza a bomberos en el norte de Quito

Bomberos de Quito trabajan en el sector del Casitagua para controlar el incendio forestal.

El Cuerpo de Bomberos de Quito atiende este 17 de septiembre un incendio forestal en el sector del Casitagua, en el norte de la ciudad.

Equipos de emergencia trabajan para evitar que el fuego se propague.

Según información preliminar, personal operativo ya se encuentra en la zona realizando labores de control y contención del fuego.

Helicóptero realiza descargas de agua

Como parte de las acciones de respuesta, los bomberos desplegaron un helicóptero para realizar descargas de agua sobre el área afectada y apoyar las tareas en tierra.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas heridas, viviendas afectadas ni la extensión comprometida por el incendio.

Las autoridades mantienen las labores en el sector y se espera una actualización sobre el avance del control del fuego.