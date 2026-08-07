Hombre se lanza a quebrada del Machángara tras persecución policial en Quito

Un hombre se lanzó a la quebrada del Machángara, en el sector de La Recoleta, en medio de una persecución policial.

Un hombre se lanzó a la quebrada del Machángara, en el sector de La Recoleta, en medio de una persecución policial, la noche de este viernes 7 de agosto de 2026.

Personal de la Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al sitio para extraer al hombre de la quebrada.

El hombre fue extraído de la quebrada con vida. Paramédicos de los bomberos lo atendieron y trasladaron a una casa de salud.

Jonathan Guajala, jefe del circuito de Policía Chimbacalle, dijo a Teleamazonas.com que el hecho comenzó en el sector del Teatro México.

Una joven denunció un robo al Servicio Integrado de Seguridad ECU911. Con apoyo de unidades de Policía y miembros de la comunidad se identificó al presunto asaltante.

El hombre fue perseguido y se ubicó al filo de la quebrada del río Machángara. Allí perdió el equilibrio y cayó alrededor de 40 metros.

Personal del CBQ acudió al sitio para extraer al presunto asaltante del fondo de la quebrada.

Guajala indicó que el hombre se habría fracturado la pierna al caer, por lo que fue trasladado a una casa de salud.

Mientras tanto, la víctima también fue trasladada a una casa de salud para ser atendida, ya que habría sido herida con un arma blanca durante el robo.