Un incendio forestal se registra en el sector de El Trébol, en Quito, la tarde de este sábado

Un incendio forestal se registra en el sector de El Trébol, en el centro sur de Quito la tarde de este sábado 8 de agosto.

Un incendio forestal se registró la tarde de este sábado 8 de agosto de 2026 en la intersección de la avenida Velasco Ibarra y la autopista General Rumiñahui, en el sector de El Trébol, en el centro sur de Quito.

Personal del Cuerpo de Bomberos de la capital ya se encuentra en la zona para atender la emergencia. Una amplia columna de humo negro se levanta en el sitio y es visible desde distintos puntos de la ciudad.

En la zona, en la que se inicia también la Autopista General Rumiñahui, que conecta Quito con el Valle de Los Chillos, también se encuentra personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito para gestionar la movilidad.

Según el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, desde las cámaras de seguridad se mantiene un monitoreo permanente de la situación.

Cierre vial en El Trébol

La AMT informó el cierre de dos carriles en sentido occidente–oriente. Se recomienda a los conductores circular con precaución y respetar los límites de velocidad. Se recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, puede reportarla de inmediato a la línea única 9-1-1.