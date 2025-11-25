Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Así avanza la instalación del pesebre gigante en El Panecillo en Quito, ¿cuándo estará listo?

El Municipio señaló que los quiteños y los turistas tendrán un espacio navideño para compartir con familia y amigos.

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

25 nov 2025 - 19:50

Operarios del Municipio de Quito avanzan con el montaje del pesebre gigante de El Panecillo, una estructura que iluminará la capital por las fiesta decembrinas y ya es una tradición que se mantiene viva durante 20 años.

El pesebre está conformado por los tres Reyes Magos: Melchor, Baltazar y Gaspar, que tienen una altura aproximada de 29 a 31 metros cada uno, mientras la figura de San José mide alrededor de 38 metros.

Además, se instalan estructuras del burro y el buey que resguardan la cuna del niño Jesús.

La Virgen de Legarda, símbolo de la ciudad, representará a María, conectando la identidad quiteña con el espíritu de la Navidad.

Las piezas del pesebre y los adornos se cobijarán con iluminación led para que miles de turistas y quiteños disfruten de paseos en la zona durante las noches en el centro de la ciudad.

El Municipio señaló que los quiteños y los turistas tendrán un espacio navideño para compartir con familia y amigos.

Además, se espera que el comercio y el turismo se potencien también el sector y la economía de las familias que habitan los alrededores del Centro Histórico.

Adornos navideños para otros sectores de Quito

En los talleres de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, Epmmop se fabrican y restauran otros adornos navideños (campanas, gorros, bastones, velas y más) que se instalarán en los parques:

  • Lineal Velasco Ibarra
  • Equinoccial
  • Las Cuadras
  • Los Tubos
  • De la Mujer y El Niño

Además, se instalaran luces y adornos navideños en los bulevares de las avenidas: De los Shyris, Naciones Unidas y Amazonas (parque Bicentenario).

El cabildo anunció que los trabajos de instalación del pesebre en El Panecillo finalizarán la segunda semana de diciembre.

