Así avanza la instalación del pesebre gigante en El Panecillo en Quito, ¿cuándo estará listo?

Operarios del Municipio de Quito avanzan con el montaje del pesebre gigante de El Panecillo, una estructura que iluminará la capital por las fiesta decembrinas y ya es una tradición que se mantiene viva durante 20 años.

El pesebre está conformado por los tres Reyes Magos: Melchor, Baltazar y Gaspar, que tienen una altura aproximada de 29 a 31 metros cada uno, mientras la figura de San José mide alrededor de 38 metros.

Además, se instalan estructuras del burro y el buey que resguardan la cuna del niño Jesús.

La Virgen de Legarda, símbolo de la ciudad, representará a María, conectando la identidad quiteña con el espíritu de la Navidad.

Las piezas del pesebre y los adornos se cobijarán con iluminación led para que miles de turistas y quiteños disfruten de paseos en la zona durante las noches en el centro de la ciudad.

El Municipio señaló que los quiteños y los turistas tendrán un espacio navideño para compartir con familia y amigos.

Además, se espera que el comercio y el turismo se potencien también el sector y la economía de las familias que habitan los alrededores del Centro Histórico.

Adornos navideños para otros sectores de Quito

En los talleres de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, Epmmop se fabrican y restauran otros adornos navideños (campanas, gorros, bastones, velas y más) que se instalarán en los parques:

Lineal Velasco Ibarra

Equinoccial

Las Cuadras

Los Tubos

De la Mujer y El Niño

Además, se instalaran luces y adornos navideños en los bulevares de las avenidas: De los Shyris, Naciones Unidas y Amazonas (parque Bicentenario).

El cabildo anunció que los trabajos de instalación del pesebre en El Panecillo finalizarán la segunda semana de diciembre.