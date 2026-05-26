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Quito

Así funciona la nueva aplicación para realizar pagos del peaje Guayasamín

El Municipio de Quito lanzó una herramienta que se llama 'Peaje Guayasamín Quito' y ya está disponible para Android y iPhone.

La nueva App para pagos del peaje Guayasamín ya está disponible

Quito Informa

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

26 may 2026 - 17:51

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El Municipio de Quito habilitó una nueva aplicación móvil para los usuarios del peaje Oswaldo Guayasamín, a través de la cual se pueden realizar pagos con tarjetas de crédito y débito.

La herramienta se llama 'Peaje Guayasamín Quito' y ya está disponible para dispositivos Android, a través de Google Play Store, y para iPhone en App Store..

¿Cómo utilizar la plataforma?

Para utilizar la aplicación, el usuario debe iniciar sesión con sus credenciales, lo que le permitirá acceder a su historial de pagos y realizar solicitudes de enrolamiento, exoneraciones y descuentos, en los casos que correspondan.

Las autoridades municipales recuerdan a la ciudadanía que el pago del peaje debe efectuarse dentro de los 15 días posteriores al paso por la estación.

Para mayor información o soporte técnico, los usuarios pueden comunicarse a los teléfonos 3946200 o 3946300, extensiones 30184, 31322, 31492, 31184, 31333 y 31241, donde recibirán atención del personal técnico especializado.

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