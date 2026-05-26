Así funciona la nueva aplicación para realizar pagos del peaje Guayasamín

La nueva App para pagos del peaje Guayasamín ya está disponible

El Municipio de Quito habilitó una nueva aplicación móvil para los usuarios del peaje Oswaldo Guayasamín, a través de la cual se pueden realizar pagos con tarjetas de crédito y débito.

La herramienta se llama 'Peaje Guayasamín Quito' y ya está disponible para dispositivos Android, a través de Google Play Store, y para iPhone en App Store..

¿Cómo utilizar la plataforma?

Para utilizar la aplicación, el usuario debe iniciar sesión con sus credenciales, lo que le permitirá acceder a su historial de pagos y realizar solicitudes de enrolamiento, exoneraciones y descuentos, en los casos que correspondan.

Las autoridades municipales recuerdan a la ciudadanía que el pago del peaje debe efectuarse dentro de los 15 días posteriores al paso por la estación.

Para mayor información o soporte técnico, los usuarios pueden comunicarse a los teléfonos 3946200 o 3946300, extensiones 30184, 31322, 31492, 31184, 31333 y 31241, donde recibirán atención del personal técnico especializado.