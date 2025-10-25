Largas filas de gente en jornada extraordinaria de cedulación en el Registro Civil en Quito

La jornada extraordinaria de este sábado 25 de octubre de 2025 registró largas filas de personas en las agencias del Registro Civil, especialmente de Quito. Aunque la entidad emitió un comunicado detallando que hubo atención normal, en varias agencias de la capital se formaron largas columnas de usuarios.

Según el Registro Civil del Ecuador, la atención del servicio de cedulación se inició con normalidad en el horario planificado, en las 48 agencias habilitadas en todo el país. Incluso, en el mismo comunicado se detalla que, en el caso de Quito, la atención empezó con más tiempo de anticipación.

"En Quito, en la Agencia Matriz Iñaquito, la atención inició incluso antes de la hora prevista, a las 05:00; mientras que en la agencia Quitumbe, las puertas se abrieron a las 05:45; en tanto que, en Rumiñahui, San Blas, Calderón y Tumbaco a las 06:00, con el objetivo de agilizar los procesos y atender a todos los usuarios que requieren su documento de identidad", detalló la entidad.

En los exteriores de las agencias, funcionarios de la entidad informaban que la atención era para las personas que hayan agendado un turno para este sábado 25 de octubre en la agencia virtual del Registro Civil; quienes realizaron el pago por su cédula hasta el jueves 23 de octubre del 2025 y a aquellos que tengan un turno para fechas posteriores y deseen adelantarlo.