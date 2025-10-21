Registro Civil tendrá jornada extraordinaria para emisión de cédulas este sábado 25

El Registro Civil atendeá en jornada extendida este sábado 25 de octubre de 2025.

El Registro Civil atenderá en una jornada extraordinaria para emisión de cédulas este sábado 25 de octubre de 2025.

El horario de atención será de 08:00 12:00 en 48 agencias de las 24 provincias de Ecuador.

Se trata de la décimo sexta jornada extraordinaria del año ante la demanda de cédulas. Este día de atención coincide con la proximidad de las nuevas elecciones convocadas para consulta popular y referéndum del 16 de noviembre.

Pero el sábado solo habrá atención para quienes hayan agendado previamente un turno para ese día y paguen por la especie hasta el jueves 23 de octubre.

Quienes hayan agendado un turno para los días siguientes y quieran adelantarlo también podrán presentarse con el pago realizado.

Para la emisión de cédula es necesario presentar el comprobante de pago impreso del servicio (emitido por la banca corresponsal); la cédula anterior (en caso de renovación); y, si es por pérdida o robo, presentar la constancia, física o digital, del Formulario de Documentos Extraviados, emitida por el Consejo de la Judicatura.

En el caso de niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad no es necesario tomar un turno para obtener el documento de indentidad.

El costo por la emisión de la cédula por primera vez es de 5 dólares y 16 para renovación. Personas con discapacidad de más del 30% no pagan por el documento.

Según el Registro Civil, entre enero y septiembre de 2025 se han emitido 1´833.891 cédulas en todo el país.