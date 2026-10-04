Se reporta fuerte lluvia con granizo en el norte de Quito este domingo 4 de octubre 

Fuerte lluvia con granizo en el norte de Quito este domingo 4 de octubre de 2026.

Una fuerte lluvia con granizo se reporta este domingo 4 de octubre en varios sectores del norte de Quito. El aguacero empezó cerca de las 13:00.

Un video captado en el sector de La Y, muestra el fuerte temporal invernal en la capital. El cielo se observa completamente nublado y los vehículos circulan con las luces encedidas y a baja velocidad.

Mientras que sobre la avenida Villalengua, en el sector de la Granda Centeno las calles quedaron blancas debido a la cantidad de granizo que cayó. Aún cae lluvia.

Asimismo en el sector de El Bosque, se reportó calles inundadas.

Ante la presencia de lluvias el Cuerpo de Bomberos Quito compartió las siguientes recomendaciones de seguridad:

No cruzar por calles inundadas

Asegúrese de que los desagues estén destapados para evitar inundaciones

Revisar el estado del clima a diario

Recuerde llevar impermeables y paraguas

Esta lluvia coincide con el denominado Cordonazo de San Francisco el cual anuncia el fin de la temporada seca y el inicio del invierno.