¿Cómo será la circulación de la Vía Alóag–Santo Domingo?
La vía Alóag–Santo Domingo tendrá cierre nocturno y desvío para extrapesados tras resoluciones del COE Provincial
Deslizamiento de tierra vía Aloag - Santo Domingo
Captura de redes sociales
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Actualizado:
18 nov 2026 - 19:36
El COE Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas emitió este miércoles 18 de noviembre de 2026 ocho resoluciones clave para regular la movilidad y mitigar riesgos en la vía E20 Alóag–Santo Domingo, tras los deslizamientos y la inestabilidad registrada en el kilómetro 83.
De acuerdo con las disposiciones, el tramo del km 83 permanecerá habilitado únicamente entre las 06:00 y las 18:00 para la circulación de vehículos livianos y de hasta dos ejes, siempre que existan condiciones técnicas, geológicas y climáticas favorables.
Durante la noche la arteria vial permanecerá cerrada de forma obligatoria y, en caso de registrarse lluvias o señales de inestabilidad del talud dentro de la franja diurna, la Policía Nacional y el Puesto de Mando Unificado (PMU) suspenderán el tránsito de forma inmediata.
Restricción para transporte pesado y rutas alternas
El COE Provincial estableció medidas para el transporte de carga con el objetivo de evitar sobrecargas en el talud afectado y proteger las vías secundarias:
- Desvío de vehículos pesados no autorizados: Los vehículos pesados sin autorización para cruzar el tramo del km 83 deberán utilizar el corredor alterno
- Prohibición total para extrapesados: Se restringe por completo la circulación de transporte extrapesado en los corredores E20 Alóag–Santo Domingo, Los Bancos–Las Mercedes–Santo Domingo y Los Bancos–Valle Hermoso–Santo Domingo.
- Control en la ruta alterna de Alluriquín: La Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo asignará agentes civiles las 24 horas en el sector de la Y de La Magdalena para permitir únicamente el paso de vehículos livianos por la ruta alterna Alluriquín–La Florida–Tinalandia, impidiendo el ingreso de transporte pesado.
Otras resoluciones del COE Provincial
Además de las restricciones vehiculares, las autoridades provinciales ordenaron acciones operativas y técnicas inmediatas para atender la emergencia vial:
- Puesto de Mando Unificado (PMU) y controles: Instalación de un PMU en el sector del peaje de la vía Alóag–Santo Domingo, articulado con Bomberos y Policía Nacional y dos puntos estratégicos de control vehicular antes y después del km 83.
- Evaluación geológica del talud: Se solicitó a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos movilizar un equipo multidisciplinario para evaluar integralmente el movimiento en masa del km 83 y determinar medidas de estabilización.
- Rehabilitación de rutas alternas y sesión permanente: La Mesa Técnica de Trabajo 3 coordinará el mantenimiento vial en los sectores afectados de Alluriquín y presentará una hoja de ruta consolidada. El COE Provincial se declaró en sesión permanente y convocó a una nueva plenaria de evaluación para el lunes 23 de noviembre de 2026 a las 09:00.
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