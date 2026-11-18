Juan José Grijalva Terán fue visto por última vez la noche del martes 17 de noviembre de 2026 en la parroquia Belisario Quevedo, en Quito.

Familiares y autoridades buscan a Juan José Grijalva Terán , quien fue reportado como desaparecido en la capital.

Su rastro se perdió la noche del martes 17 de noviembre de 2026.

Según el afiche oficial difundido por el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado, el joven fue visto por última vez en la parroquia Belisario Quevedo, ubicada en el centro-norte de Quito.

A través de redes sociales, sus allegados precisaron que el último contacto ocurrió alrededor de las 21:00.

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¿Cómo reportar información sobre su desfile?

Tras la denuncia formal, las autoridades activaron los protocolos de búsqueda correspondientes.

Sus familiares hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para difundir su fotografía y aportar cualquier dato que ayude a localizarlo.

Si tiene información sobre Juan José Grijalva Terán, puede comunicarse de inmediato a la línea gratuita 1800 DELITO (1800 335 486).

Las autoridades garantizan absoluta confidencialidad para quienes brindan datos sobre el caso.