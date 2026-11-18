Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó este miércoles 18 de noviembre de 2026 la prisión preventiva del exalcalde de Machala, Darío Macas.

El exalcalde de Machala, Darío Macas, continuará cumpliendo prisión preventiva dentro del denominado caso Machalazo, mientras que su esposa, Carmen Chávez, podrá defenderse en libertad bajo medidas cautelares alternativas.

Así lo resolvió este miércoles 18 de noviembre de 2026 un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), durante una audiencia telemática presidida por la jueza del caso.

Esto tras analizar los recursos de apelación presentados por la defensa de ambos procesados por presunto enriquecimiento ilícito.

¿Por qué Darío Macas seguirá en prisión?

Al evaluar la situación jurídica del exburgomaestre, los magistrados concluyeron que los argumentos expuestos por su defensa no lograron desvirtuar la necesidad de la medida privativa de libertad.

El tribunal determinó que las medidas alternativas resultan insuficientes para garantizar su comparancia en el proceso.

Esto porque el delito de enriquecimiento ilícito —según lo expuesto por la Fiscalía— conlleva una pena estimada de entre siete y diez años de prisión.

Medidas cautelares para Carmen Chávez

En contraste, los jueces aceptaron la apelación de Carmen Chávez.

Aunque el tribunal determinó que existen elementos que justifican su vinculación al proceso en calidad de presunta cómplice, resolvió que mantenerla en prisión preventiva resulta desproporcionada.

Entre los argumentos valorados por la jueza ponente constante que Chávez no ejerció como funcionaria municipal ni tuvo acceso a las decisiones administrativas del cabildo machaleño, sumado a que es madre de una adolescente.

En consecuencia, el tribunal revocó su encarcelamiento y ordenó que cumpliera cuatro medidas sustitutivas:

Uso de un dispositivo de vigilancia electrónica (grillete).

(grillete). Prohibición de salida del país y entrega inmediata de su pasaporte.

Presentación periódica dos veces por semana (lunes y viernes) ante el agente fiscal a cargo de la investigación.

Antecedentes de la investigación

Macas y Chávez permanecían privados de libertad desde el pasado 7 de julio de 2026, fecha en que se dictó orden de prisión preventiva en su contra.

El expediente se inició a raíz de una denuncia anónima por presunto peculado que posteriormente fue reformulada hacia enriquecimiento ilícito.

Según los informes financieros expuestos por la Fiscalía en audiencias previas, se habrían detectado alrededor de USD 6 millones de dólares en movimientos económicos no justificados.

Cerca de USD 2 millones atribuidos al exalcalde y USD 4 millones a su esposa, montos que ambas defensas técnicas han cuestionado alegando bienes previos a la gestión municipal y separación de bienes.