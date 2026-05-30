Lluvias intensas provocan inundaciones en varios sectores de Quito este 30 de mayo

Cámaras de videovigilancia del ECU 911 se realiza un monitoreo permanente y preventivo en diferentes sectores del Distrito Metropolitano de Quito, donde se registran lluvias.

Las fuertes precipitaciones registradas la tarde de este sábado 30 de mayo en el Distrito Metropolitano de Quito han generado diversas afectaciones, provocando inundaciones y vías anegadas que mantienen en alerta al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Con corte a las 15:41, la entidad reportó alertas ciudadanas en sectores específicos del sur de la capital, donde las cámaras de videovigilancia realizan un monitoreo permanente y preventivo para gestionar la respuesta ante cualquier eventualidad.

Ante este escenario climático, las autoridades instan a la ciudadanía a conducir con extrema precaución debido a que la calzada se encuentra mojada en varios puntos de la ciudad, reduciendo la velocidad para evitar incidentes y recordando la importancia de reportar cualquier emergencia de manera oportuna a la Línea Única 9-1-1.

Sectores afectados por las lluvias: