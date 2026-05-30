Lluvias intensas provocan inundaciones en varios sectores de Quito este 30 de mayo
El ECU 911 monitorea inundaciones en el sur de Quito tras fuertes precipitaciones, recomendando máxima precaución a los conductores.
Cámaras de videovigilancia del ECU 911 se realiza un monitoreo permanente y preventivo en diferentes sectores del Distrito Metropolitano de Quito, donde se registran lluvias.
ECU 911
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Actualizado:
30 may 2026 - 16:43
Las fuertes precipitaciones registradas la tarde de este sábado 30 de mayo en el Distrito Metropolitano de Quito han generado diversas afectaciones, provocando inundaciones y vías anegadas que mantienen en alerta al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.
Con corte a las 15:41, la entidad reportó alertas ciudadanas en sectores específicos del sur de la capital, donde las cámaras de videovigilancia realizan un monitoreo permanente y preventivo para gestionar la respuesta ante cualquier eventualidad.
Ante este escenario climático, las autoridades instan a la ciudadanía a conducir con extrema precaución debido a que la calzada se encuentra mojada en varios puntos de la ciudad, reduciendo la velocidad para evitar incidentes y recordando la importancia de reportar cualquier emergencia de manera oportuna a la Línea Única 9-1-1.
Sectores afectados por las lluvias:
- Pueblo Solo Pueblo
- Ciudadela del Ejército
- Lucha de los Pobres
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