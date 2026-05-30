Caos vehicular en Quito: Fuerte congestión tras siniestro en la Av. Simón Bolívar
Quito registra una intensa carga vehicular en diversos puntos tras el accidente de tránsito con cinco heridos ocurrido en la Av. Simón Bolívar.
Colapso vehicular en la Av. Simón Bolívar tras fuerte accidente.
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Actualizado:
30 may 2026 - 17:07
El siniestro vial reportado esta tarde a la altura del inicio de la Ruta Viva no solo ha dejado a cinco personas afectadas, que recibieron atención prehospitalaria por parte de los Bomberos de Quito y equipos médicos, sino que ha provocado un colapso en la movilidad de las principales arterias de la capital.
La restricción en el sentido norte-sur, debido al cierre parcial de carriles en el sector de Guápulo, ha generado un efecto dominó que paraliza el tráfico en varios puntos estratégicos, obligando a los conductores a enfrentar retrasos significativos en sus desplazamientos mientras los organismos de socorro aún trabajan en la zona para despejar la vía.
Impacto en la movilidad:
Sentido Sur - Norte: Tráfico lento pasando la intersección con la Av. Oswaldo Guayasamín.
Sentido Norte - Sur: Congestión severa en la Av. Granados que se extiende por al menos tres kilómetros, llegando hasta el Redondel del Ciclista.
Av. Simón Bolívar: La fila de vehículos alcanza hasta la altura del Liceo Campoverde.
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