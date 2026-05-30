Caos vehicular en Quito: Fuerte congestión tras siniestro en la Av. Simón Bolívar

El siniestro vial reportado esta tarde a la altura del inicio de la Ruta Viva no solo ha dejado a cinco personas afectadas, que recibieron atención prehospitalaria por parte de los Bomberos de Quito y equipos médicos, sino que ha provocado un colapso en la movilidad de las principales arterias de la capital.

La restricción en el sentido norte-sur, debido al cierre parcial de carriles en el sector de Guápulo, ha generado un efecto dominó que paraliza el tráfico en varios puntos estratégicos, obligando a los conductores a enfrentar retrasos significativos en sus desplazamientos mientras los organismos de socorro aún trabajan en la zona para despejar la vía.

Impacto en la movilidad:

Sentido Sur - Norte: Tráfico lento pasando la intersección con la Av. Oswaldo Guayasamín.

Sentido Norte - Sur: Congestión severa en la Av. Granados que se extiende por al menos tres kilómetros, llegando hasta el Redondel del Ciclista.

Av. Simón Bolívar: La fila de vehículos alcanza hasta la altura del Liceo Campoverde.