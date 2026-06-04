Playas de 27 localidades de Ecuador bajo bandera roja: alerta por oleaje

Las playas de seis provincias de Ecuador tendrán bandera roja entre el 5 y 8 de junio de 2026.

La Secretaría de Riesgos emitió una alerta para las playas de Ecuador debido a la llegada de un período de oleaje de alta energía que se extenderá del 5 al 8 de junio de 2026.

Según el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), durante estos días el estado del mar se mantendrá entre agitado y muy agitado tanto en la costa continental, como en la región insular.

El organismo explicó que las olas provenientes del suroeste del océano Pacífico podrían alcanzar alturas superiores a los 2,5 metros en las costas continentales y los 3 metros en las islas Galápagos.

Como resultado de estas condiciones, playas de 27 localidades del país fueron catalogadas con bandera roja, mientras que otras 14 permanecerán en nivel medio de amenaza, con bandera amarilla.

Entre las playas que tendrán bandera roja se encuentran algunos de los destinos turísticos más visitados del país, como Tonsupa, Atacames, Same, Manta, Pedernales, Crucita, Mompiche, Cojimíes, Bahía de Caráquez, Manglaralto, Punta Carnero y Jambelí.

La alerta abarca zonas costeras de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y también la provincia de Galápagos.

En Ecuador hubo oleaje y aguaje entre el 2 y 4 de junio de 2026

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan extremar las medidas de seguridad debido a la posible presencia de corrientes de resaca, olas de mayor intensidad y un incremento del alcance del agua sobre la franja costera.

Entre las principales recomendaciones constan: