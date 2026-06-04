ANT suspende temporalmente la emisión de licencias en el exterior

ANT paralizó el sistema en los consulados por controles de seguridad.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó este jueves, 4 de junio del 2026, que la emisión de licencias de conducir para ecuatorianos residentes en el exterior se encuentra suspendida de manera temporal.

Según indicó la entidad, la medida forma parte de un proceso de fortalecimiento de los controles y mecanismos de seguridad relacionados con la entrega de estos documentos.

Auditoría de seguridad a los documentos en el exterior

La ANT señaló que la decisión responde a una revisión interna orientada a reforzar los procesos de control, verificación y seguridad en la emisión de licencias de conducir fuera del país.

La institución indicó que el objetivo es garantizar la confiabilidad de los procedimientos y la validez de los documentos emitidos.

Según la entidad, durante este período se implementarán acciones adicionales para fortalecer los sistemas de supervisión y transparentar los procesos relacionados con la entrega de licencias a ciudadanos ecuatorianos que residen en otros países.

La suspensión afecta temporalmente a los trámites que se realizan en el exterior, mientras la institución trabaja en la actualización de los mecanismos de control que respaldan la emisión de estos documentos.

Incertidumbre por trámites y turnos represados

La institución no precisó una fecha para la reanudación del servicio, pero indicó que continúa trabajando para restablecer la emisión de licencias una vez concluyan las acciones previstas dentro del proceso de fortalecimiento institucional.

Además, desde la institución no se ha detallado el mecanismo de reprogramación para los usuarios que ya contaban con citas confirmadas en las oficinas consulares.

Mientras tanto, la ANT recomendó a los ecuatorianos residentes en el exterior mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer futuras actualizaciones sobre la reactivación del servicio y los procedimientos que deberán seguirse cuando se restablezca la atención.