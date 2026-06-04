Caso 'Malvinas': Comandante de la FAE ofrece disculpas públicas en Guayaquil

Al pie del hemiciclo de La Rotonda, en el Malecón 2000 de Guayaquil, se desarrolló este 4 de junio de 2026 el acto de disculpas públicas, ofrecidas por el Mauricio Salazar, comandante de la FAE.

"Deseo expresar de manera personal mi sentimiento, cordial saludo y pesar a la familia de Josué, Ismael, Steven y Nehemías por lo sucedido". Así inició Mauricio Xavier Salazar, comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), el acto de disculpas públicas del caso Malvinas.

El evento se desarrolló en el Hemiciclo de la Rotonda, ubicado en el Malecón 2000, centro de Guayaquil, la tarde de este 4 de junio de 2026.

‼️#URGENTE

Mauricio Salazar, comandante general de la FAE, ofrece disculpas públicas a las familias de los niños de Las Malvinas. Además, reconoce la responsabilidad institucional por la desaparición forzada y asesinato de los cuatro niños en diciembre de 2024. pic.twitter.com/On5BWYLn78 — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) June 4, 2026

“El Estado no protegió a Josué, Ismael, Steven y Nehemías como era su obligación y las Fuerzas Armadas incumplieron su principal función”, señaló el comandante.

El acto fue seguido desde las instalaciones militares en Quito.

Así se sigue en Quito el acto de disculpas públicas de las Fuerzas Armadas por el caso de los Cuatro de Las Malvinas, que se desarrolla en Guayaquil.



Durante la ceremonia, el comandante general de las Fuerzas Armadas, Mauricio Salazar, leyó un documento en el que la institución… pic.twitter.com/BH2vChjNvi — Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) June 4, 2026

En la actividad también participaron representantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU y de la Defensoría del Pueblo.

Al final, los familiares de Josué, Ismael, Steven y Nehemías también intervinieron en el acto de disculpas públicas que ofreció la FAE.

Plantón e incidentes

Mientras Katty Bustos Caicedo, madre de Josué e Ismael, intervenía y compartía su dolor, un grupo de asistentes comenzó a gritar consignas.

"Por favor estamos en un acto muy importante para nosotros.. la paz, esto no puede suceder", dijo la familiar.

Frente a la falta de respuestas, una de las maestras de ceremonia dio por concluido el evento.

De manera simultánea, el Centro Ecuatoriano para la promoción y acción de las Mujeres (Cepam) realizó un plantón contra el olvido.

Vestidos de negro y con una vela en sus manos, decenas de personas participaron en la actividad, bajo la consigna "En la lucha por la justicia nadie se cansa".

Contexto del caso y denuncias de hostigamiento

En marzo de 2026, la Corte Constitucional dictó una sentencia, en la que concluyó que el Estado ecuatoriano fue responsable de la vulneración de derechos de los cuatro adolescentes, desaparecidos y asesinados en diciembre de 2024.

En febrero de 2026, un Tribunal de Garantías Penales condenó a 34 años y ocho meses de prisión, a 11 militares como autores directos de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas.

El CDH de Guayaquil denunció dos días antes del acto de disculpas públicas, un presunto acto de hostigamiento contra una de las madres de los menores.