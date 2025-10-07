Tormenta eléctrica y lluvias sorprende a los quiteños la tarde de este martes 7 de octubre

El Cordonazo de San Francisco se espera entre el 4 y 7 de octubre de cada año.

Truenos y relámpagos se registraron la tarde de este martes 7 de octubre del 2025 en Quito. La fecha coincide con el tradicional Cordonazo de San Francisco.

La lluvia y tormenta eléctrica se inició desde las 16:00 en el norte, centro y sur de Quito. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la noche del lunes una alerta por incremento de lluvias desde este martes.

La entidad alertó a las 15:00 de este martes que en imágenes satelitales se observa el desarrollo de nubes que generan lluvias con tormenta en la estribación de la Cordillera Oriental y zonas puntuales de la Sierra.

De acuerdo con el Inamhi, se esperaba lluvias en Quito en la tarde y noche de este martes. Especialmente en el noroccidente de la capital.

Según el Cuerpo de Bomberos, hasta las 16:20 no se registraron emergencias por las lluvias en Quito.