En Quito se han reportado 76 emergencias y una persona fallecida en la época lluviosa

Las fuertes lluvias han ocasionado emergencias en Quito.

Las fuertes lluvias continúan en Quito. De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano de Quito (COE-M), en la época lluvias se han registrado 76 emergencias.

Los datos del COE-M apuntan que entre el 1 de julio y 3 de octubre se registraron 76 emergencias relacionadas con las lluvias.

Durante ese período 30 personas resultaron afectadas. Nueve por movimientos en masa, otras nueve por colapsos estructurales y una persona fallecida.

Las lluvias también ocasionaron daños en 24 viviendas.

Las inundaciones fueron las emergencias más reportadas, alcanzando 29; 19 caídas de árboles y 15 movimientos en masa.

Además, se reportaron nueve colapsos estructurales, dos vientos fuertes, un desbordamiento de río y una descarga atmosférica.

Las zonas más afectadas por las lluvias fueron las administraciones zonales Manuela Sáez, con el 15,8%; La Delicia con el mimso porcentaje; Eugenio Espejo, con el 14,5% y Los Chillos y Tumbaco con 11,8% cada una.