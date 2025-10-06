En Quito se han reportado 76 emergencias y una persona fallecida en la época lluviosa
Los datos del Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano ubican la época lluviosa entre el 1 de julio y 3 de octubre.
Las fuertes lluvias han ocasionado emergencias en Quito.
COE
Compartir
Actualizada:
06 oct 2025 - 16:27
Las fuertes lluvias continúan en Quito. De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano de Quito (COE-M), en la época lluvias se han registrado 76 emergencias.
Los datos del COE-M apuntan que entre el 1 de julio y 3 de octubre se registraron 76 emergencias relacionadas con las lluvias.
Durante ese período 30 personas resultaron afectadas. Nueve por movimientos en masa, otras nueve por colapsos estructurales y una persona fallecida.
Las lluvias también ocasionaron daños en 24 viviendas.
Las inundaciones fueron las emergencias más reportadas, alcanzando 29; 19 caídas de árboles y 15 movimientos en masa.
Además, se reportaron nueve colapsos estructurales, dos vientos fuertes, un desbordamiento de río y una descarga atmosférica.
Las zonas más afectadas por las lluvias fueron las administraciones zonales Manuela Sáez, con el 15,8%; La Delicia con el mimso porcentaje; Eugenio Espejo, con el 14,5% y Los Chillos y Tumbaco con 11,8% cada una.
Compartir