Alerta de aumento de lluvias y tormentas para días de feriado de octubre en Ecuador

El Inamhi advirtió de un aumento de lluvias y tormentas para los días de feriado de octubre.

Se prevé un aumento de lluvias para los días de feriado de octubre en Ecuador. Así lo advirtió el Instituto Nacional de Meteorología e Hidroogía (Inmahi), este lunes 6 de octubre de 2025.

Según el Inamhi, la alerta por lluvias y tormentas va desde las 21:00 de este lunes hast alas 19:00 del sábado 11 de cotubre.

La mayor cantidad de lluvias se concentrarán en la Amazonía y parte de la Sierra ecuatoriana.

El Inamhi advirtió que pueden registrarse problemas en las vías por acumulación de agua, caída de árboles y descargas eléctricas.

El aumento de precipitaciones se debe a la inestabilidad atmosférica en la cuenca Amazónica, a causa de la interacción de masas frías y tropicales, detalló el Inamhi.

Zonas afectadas: