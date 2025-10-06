Alerta de aumento de lluvias y tormentas para días de feriado de octubre en Ecuador
El feriado por la Independencia de Guayaquil se extendió desde el jueves 9 de octubre de 2025, por Decreto Ejecutivo, firmado por Noboa.
El Inamhi advirtió de un aumento de lluvias y tormentas para los días de feriado de octubre.
Actualizada:
06 oct 2025 - 20:51
Se prevé un aumento de lluvias para los días de feriado de octubre en Ecuador. Así lo advirtió el Instituto Nacional de Meteorología e Hidroogía (Inmahi), este lunes 6 de octubre de 2025.
Según el Inamhi, la alerta por lluvias y tormentas va desde las 21:00 de este lunes hast alas 19:00 del sábado 11 de cotubre.
La mayor cantidad de lluvias se concentrarán en la Amazonía y parte de la Sierra ecuatoriana.
El Inamhi advirtió que pueden registrarse problemas en las vías por acumulación de agua, caída de árboles y descargas eléctricas.
El aumento de precipitaciones se debe a la inestabilidad atmosférica en la cuenca Amazónica, a causa de la interacción de masas frías y tropicales, detalló el Inamhi.
Zonas afectadas:
- Litoral: Mayor intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y gran parte de la cordillera occidental.
- Interandina: Mayor intensidad y persistencia en zonas de cordillera oriental centro y norte de la región. Mayor énfasis en Carchi, Imbabura, Pichincha y Tungurahua.
- Amazonía: Alta intensidad en gran parte de la región, especialmente Sucumbíos, Napo y Pastaza.
