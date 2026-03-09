Fuertes lluvias provocan inundaciones en la vía Alóag Santo Domingo

Las fuertes lluvias provocaron anegaciones en Alluriquín, en la vía Alóag Santo Domingo.

Las intensas lluvias provocaron acumulación de agua en la parroquia de Alluriquín, en Santo Domingo de los Tsáchilas, la noche del domingo 9 y madrugada de este lunes 10 de marzo del 2026.

Varios ríos y quebradas se desbordaron debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. El agua descendió con gran fuerza hacia la vía Alóag – Santo Domingo, provocando inundaciones en varios tramos de esta importante arteria vial, que conecta la sierra con la costa.

Conductores que circulaban por el lugar reportaron acumulación de agua, lodo y material que dificultaba la movilización.

Moradores alertan sobre posibles afectaciones en viviendas, mientras piden la intervención urgente de las autoridades para atender la emergencia.

La mañana de este lunes la Prefectura de Pichincha también anunció que hay acumulación de agua y lodo en el km 59 de la vía Alóag-Unión del Toachi.