Lluvias causan un aluvión cerca de la Mina de Lastre, en Cañar, y deja viviendas afectadas

Las lluvias provocaron un aluvión en Cañar, la mañana de este lunes 9 de marzo.

Las intensas lluvias provocaron un aluvión la madrugada de este lunes 9 de marzo del 2026 en el sector de la Mina de Lastre, en la provincia de Cañar, en el sur de Ecuador.

Equipos de emergencia se movilizaron al sector y rescataron personas y bienes muebles de una vivienda que colapsó por la fuerza de la caída del agua y el lodo, indicó el Servicio Integrado de Emergencia ECU 911.

En el rescate intervinieron personal de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Las autoridades confirmaron que el evento no dejó personas heridas ni fallecidas. Sin embargo, las condiciones climáticas complicaron las tareas en la zona.

Las fuertes lluvias redujeron la visibilidad y aumentaron el riesgo de nuevos deslizamientos. Por esta razón, los equipos suspendieron temporalmente las labores con maquinaria pesada durante la noche.