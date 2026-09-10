Lucky se recupera de un derrame en el ojo tras ser rescatado de maltrato animal en Quito 

Lucky se recupera tras ser rescatado por personal de la Unidad de Bienestar Animal.

Tras ser golpeado brutalmente, Lucky, un cachorro de siete meses, se recupera de un derrame en su ojo izquierdo y recibe la atención necesaria en la Unidad de Bienestar Animal (UBA), en Quito.

Funcionarios de la UBA intervinieron ante una caso de maltrato animal que se denunció en la parroquia de Calderón, en el norte de la capital. El hecho quedó registrado en video.

En las imágenes se muestra al cachorro amarrado de su cuello, mientras una mujer lo golpea con un palo en el hocico. El can intenta esquivar los golpes, pero la soga que lo ata a un tronco es demasiada corta.

Los golpes provocaron un derrame en el ojo izquierdo de la mascota.

Según detalla la UBA, Lucky atacó a una gallina que se encontraba en el domicilio donde fue encargado temporalmente. Esa sería la causa del brutal maltrato.

Tras la denuncia el cachorro fue rescatado del lugar y le brindaron la atención médica inmediata para ponerlo a buen recaudo.

Además, la entidad municipal levantó un informe en contra de la presunta infractora por una infracción muy grave, es decir, causar daño de manera intencional a un animal de compañía. La agresora podría enfrentar una sanción equivalente a 4.820 dólares.

Este hecho desató la indignación ciudadana y condenaron el hecho. "Los golpes nunca deben ser utilizados como un método para corregir conductas o castigar a un perro", manifestó la UBA en su cuenta de Instagram.

Finalmente, aseguraron que Lucky se recupera de manera satisfactoria.