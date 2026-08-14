Orellana: Detienen a dueña de centro turístico por mutilar las alas de un guacamayo y exhibirlo

Dueña de complejo turístico fue detenida por presunto delito ambiental en Orellana.

Lo que parecía un atractivo animal suelto en un centro turístico era, en realidad, un cruento caso de cautiverio.

La Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza (UNIDCAN) de la Policía Nacional aprehendió en flagrancia a la administradora de un complejo turístico en el cantón Loreto, en la provincia de Orellana.

La detenida fue acusada de mantener cautivo y mutilado a un ejemplar de Guacamayo Escarlata (Ara macao).

Tras realizar varias pericias, el animal fue rescatado y puesto a buen recaudo. Foto: Policía Nacional

Redes sociales y la trampa de la "falsa libertad"

El operativo policial se activó tras una serie de denuncias ciudadanas.

El establecimiento promocionaba abiertamente en sus redes sociales la presencia del guacamayo como un gancho comercial para atraer a los visitantes.

Sin embargo, tras la inspección en el sitio, pericias biológicas del Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) revelaron la verdadera condición del animal.

Según la Policía, la dueña del complejo habría mutilado las alas del animal. Foto: Policía Nacional

Aunque caminaba "libre" por las instalaciones, sufría de graves signos de mascotismo y mutilación .

Según las investigaciones, la dueña y administradora del lugar, identificada como Yajaira M., mantenía al espécimen en el sitio desde hacía más de tres años.

Para evitar que escape, ella misma le cortaba periódicamente las plumas de las alas, privándolo mecánicamente de la capacidad de volar, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Asimismo, señalan que lo forzaban a ser dependiente del complejo para comer y sobrevivir.

Implicaciones legales

El Guacamayo Escarlata es una especie catalogada como "Casi Amenazada" en la Lista Roja de aves del Ecuador y amparada por la Convención CITES (Categoría I).

La legislación ambiental ecuatoriana prohíbe tajantemente la alteración anatómica de la fauna silvestre y su explotación comercial.

La tenencia ilegal y el daño físico constituyen un delito ambiental flagrante, estipulado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La Policía Nacional y autoridades de Gobierno interveinieron el complejo turístico. Foto: Policía Nacional

Es así que, la Policía Nacional detuvo a la ciudadana para ponerla a órdenes de la justicia penal.

Por su parte, el guacamayo fue rescatado y trasladado de urgencia al Zoológico Municipal "Coca Zoo" , donde recibe valoración veterinaria y atención especializada orientada a su rehabilitación.