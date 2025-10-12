Manifestantes se congregan ante fuerte presencia militar en La Villaflora, sur de Quito

Fuerte despliegue militar y policial en La Villaflora en el sur de Quito

Decenas de manifestantes se concentran en La Villaflora para la marcha que estaba convocada a las 10:00 de este domingo 12 de octubre del 2025.

El tradicional barrio ubicado en el sur de Quito luce a las 10:30 con un fuerte despliegue de militares y policías que resguardarán el orden en la zona.

Videos en redes sociales muestran a manifestantes que rechazan la presencia de las fuerzas del orden e increpan a los miembros de la Policía.

Una mujer grita a un agente policial "ustedes también son pueblo" y lo increpa a dar seguridad donde más se necesita.

Por su parte la Conaie, rechazó la masiva presencia de militares y policías en La Villaflora, desde donde donde saldrá una de las marchas convocadas por la organización con destino al parque El Arbolito.

Uno de los militares que comandan el operativo desplegado en la zona para dar seguridad, señaló a medios en lugar que el operativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es en apoyo a la Policía Nacional.

Su objetivo es precautelar la seguridad de la ciudadanía y las edificaciones de la ciudad y recalcó que por Decreto Ejecutivo número 174 hay un estado de excepción que suprime las concentraciones masivas en la ciudad.

Así también lo aseguró el coronel de Policía, Pablo Lastra, jefe del Distrito de Policía Eloy Alfaro que se encuentra en La Villaflora para impedir la movilización hacia el norte de la ciudad.