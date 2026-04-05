Quito: así funciona el nuevo modelo para matricular vehículos nuevos en línea

La matriculación de vehículos nuevos será solo en línea en Quito.

La matriculación de vehículos nuevos será completamente en línea en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplica esta modalidad desde el 1 de abril de 2026.

Según la AMT, esta medida busca reducir los casos de corrupción en el proceso. Al hacerlo en línea, se pretende transparentar la asignación de placas y evitar que se manipule el sistema para favorecer a usuarios.

Asimismo, la medida busca reducir el tiempo de espera para la matriculación de vehículos nuevos. Esto se medirá apenas 15 días después de establecida la nueva modalidad del trámite.

El sistema para la matriculación de vehículos nuevos está cerrado al público en general y permite el acceso exclusivo de los concesionarios, quienes se encargan de hacer el trámite.

El trámite en línea será obligatorio para los concesionarios de vehículos y busca agilizar el proceso hasta registrar 550 vehículos matriculados por día.

Solo los vehículos diplomáticos aún deberán ingresar su documentación de manera presencial en la AMT.

Entre los principales cambios de este sistema consta que la persona encargada del trámite no podrá saber que dígito de matrícula obtendrá, sino que será asignado según corresponda.