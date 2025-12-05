Metro de Quito funcionará con horario extendido por el feriado Por las fiestas de la capital
Todas las estaciones funcionarán hasta las 01:30 del sábado 6 de diciembre. El fin de semana también operarán en horario extendido.
El Metro de Quito funcionará con horario extendido este viernes 5 de diciembre.
05 dic 2025 - 11:10
El Metro de Quito operará en horario extendido este viernes 5 de diciembre del 2025 debido al feriado por los 491 años de Fundación de Quito.
La empresa Metro de Quito informó que el sistema de transporte estará operativo desde las 07:00 hasta las 01:30 del sábado. Ese mismo día abrirá nuevamente a las 07:00 hasta las 23:00 y el domingo hasta las 22:00.
El objetivo es que los quiteños puedan visitar lugares emblemáticos y turísticos de Quito, como el centro histórico, el parque La Carolina, etc., y lo hagan utilizando transporte público.
El Metro de Quito es el sistema de transporte más moderno de la capital y este diciembre cumplió dos años de operaciones.
