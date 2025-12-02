Quito ha crecido 740% en siete décadas; estas son cifras y datos curiosos de la ciudad

Quito ha tenido un crecimiento poblacional del 740% en siete décadas.

Quito no para de crecer. En las últimas siete décadas la ciudad ha incrementado su población en un 740%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Por la conmemoración de los 491 años de fundación española de Quito, el INEC publicó resultados de censos en la ciudad en los últimos años.

El crecimiento de la ciudad ha hecho que pase de 319 221 habitantes a más de 2,6 millones. Y para 2030 se prevé que esa cifra alcance los 3 millones.

En la actualidad, la densidad poblacional en 'La Carita de Dios' alcanza 638 personas por kilómetro cuadrado.

A lo largo de la historia capitalina las mujeres representan la mayoría de la población. Estas son las cifras de los censos:

1950 : 51,6%, equivalente a 164 831 mujeres

: 51,6%, equivalente a 2022: 51,7%, equivalente a 1 387 948 mujeres

Cuando se realizó el primer censo en la ciudad, Santo Domingo de los Colorados era una parroquia de Quito. Luego fue un cantón y finalmente fue reconocida como provincia en 2007.

En Quito las parroquias más pobladas en 1950 eran:

Amaguaña , con 7 832 habitantes

, con 7 832 habitantes Chillogallo , con 6 988 habitantes

, con 6 988 habitantes Santo Domingo de los Colorados, con 6 951 habitantes

Mientras que en el último censo de 2022, los datos se ubican así:

Calderón , con 250 877 habitantes

, con 250 877 habitantes Conocoto , con 127 815 habitantes

, con 127 815 habitantes Tumbaco, con 79 109 habitantes

Todos estos datos están disponibles en la biblioteca del INEC, abierta para todo el público como fuente de consulta. Las visitas son guiadas por el personal.

Son más de 7 700 publicaciones que s epueden consultar. Además, la mayor parte de estas se han digitalizado y se encuentran disponibles en la página web del INEC.

Preguntas curiosas

Los censos a lo largo de la historia mantienen preguntas iguales o similares con fines comparativos. Entre estas constan la edad, sexo y ocupación de las personas.

Sin embargo, para el primer censo ecuatoriano se incluyeron 20 preguntas. Entre ellas algunas curiosas y un tanto controversiales.

Por ejemplo, "¿ El empadronado usa ordinariamente zapatos, alpargatas, ashotas, anda descalzo o como fure el caso?". O, "¿Qué lengua habla ordinariamente en el seno de su familia?".

En las preguntas del censo incluso se hablaba de "defectos físicos" para hablar sobre discapacidades.

"Si el censado tiene algún defecto físico, anótelo: ciego, sordo, mudo, sordomudo, manco, cojo, paralítico, idiota", dice el documento utilizado para los censos. Más tarde, aplicando estándares internacionales se modificó este tipo de preguntas.

Pero en el censo también se buscaba identificar si los ciudadanos dormían en catre, tarima, hamaca o en el suelo.

Así se recogieron los datos de los quiteños, a quienes ahora se les pregunta incluso por sus mascotas o el uso habitual de tecnología.