Metro de Quito ganó un concurso por tener las estaciones más limpias del mundo

Una trabajadora realiza una limpieza de las estaciones del Metro de Quito.

El Metro de Quito ha sido distinguido a nivel internacional tras obtener el primer lugar en un concurso global organizado por la International Sanitary Supply Association.

Las estaciones de este sistema de transporte fueron consideradas como las más limpias del mundo. “Se ganó a sistemas de transporte de todo el mundo”, informó el Metro de Quito.

En la competencia participaron sistemas de transporte e infraestructuras de distintos países, incluidos Estados Unidos, Canadá y Australia.

“Este logro posiciona a Quito y al Ecuador como referentes internacionales en estándares de higiene y gestión de espacios públicos, superando a otros sistemas de transporte”, señaló el Metro.

Sin embargo, el Metro capitalino logró destacarse por sus altos niveles de higiene, mantenimiento y gestión de espacios públicos, superando a sus pares a escala global.

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De acuerdo con los criterios evaluados, el galardón no solo responde al trabajo operativo de limpieza de las estaciones, sino también al comportamiento de los usuarios.

Factores como depositar la basura en los lugares adecuados, respetar las normas y cuidar las instalaciones fueron determinantes en la calificación final.