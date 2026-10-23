El Metro de Quito opera con total normalidad este viernes tras las afectaciones por las lluvias

El Metro de Quito opera con normalidad desde las 05:30 de este viernes 23 de octubre de 2026 luego de las fuertes lluvias registradas este jueves en Quito.

El Metro de Quito confirmó que este viernes 23 de octubre de 2026 todas sus estaciones y accesos se encuentran completamente habilitados, retomando la operación comercial con absoluta normalidad desde las 05:30.

La reapertura total del sistema de transporte subterráneo brinda atención a miles de usuarios que utilizan diariamente este medio para movilizarse de sur a norte por la capital.

Estaciones cerradas por lluvias

La normalización del servicio se produce luego de la jornada complicada registrada la tarde del jueves 22 de octubre.

Las fuertes lluvias y la intensa caída de granizo obligaron a las autoridades a activar protocolos de emergencia

Debido a las condiciones climáticas adversas de la víspera, el Metro operó de manera temporal por tramos seccionados, cubriendo inicialmente las rutas entre Quitumbe y Alameda.

También desde La Carolina hasta Labrador, para luego extenderse hacia la estación Universidad Central mientras los equipos técnicos realizaban labores de evaluación y mantenimiento.

Con el restablecimiento total de las estaciones, el sistema opera sin restricciones este viernes, permitiendo una circulación fluida en toda su línea.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier actualización operativa.