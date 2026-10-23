El Metro de Quito opera con total normalidad este viernes tras las afectaciones por las lluvias
Las 15 estaciones y sus accesos quedaron habilitados desde las 05:30, tras superar los inconvenientes operativos causados por las intensas lluvias y granizada de la víspera.
El Metro de Quito opera con normalidad desde las 05:30 de este viernes 23 de octubre de 2026 luego de las fuertes lluvias registradas este jueves en Quito.
Cortesía.
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Actualizado:
23 oct 2026 - 06:21
El Metro de Quito confirmó que este viernes 23 de octubre de 2026 todas sus estaciones y accesos se encuentran completamente habilitados, retomando la operación comercial con absoluta normalidad desde las 05:30.
La reapertura total del sistema de transporte subterráneo brinda atención a miles de usuarios que utilizan diariamente este medio para movilizarse de sur a norte por la capital.
Estaciones cerradas por lluvias
La normalización del servicio se produce luego de la jornada complicada registrada la tarde del jueves 22 de octubre.
Las fuertes lluvias y la intensa caída de granizo obligaron a las autoridades a activar protocolos de emergencia
Debido a las condiciones climáticas adversas de la víspera, el Metro operó de manera temporal por tramos seccionados, cubriendo inicialmente las rutas entre Quitumbe y Alameda.
También desde La Carolina hasta Labrador, para luego extenderse hacia la estación Universidad Central mientras los equipos técnicos realizaban labores de evaluación y mantenimiento.
Con el restablecimiento total de las estaciones, el sistema opera sin restricciones este viernes, permitiendo una circulación fluida en toda su línea.
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier actualización operativa.
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