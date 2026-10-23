Nuevo pozo petrolero opera en Shushufindi y produce 3 200 barriles diarios

Un nuevo pozo petrolero empezó a funcionar en la Amazonía de Ecuador.

Un nuevo pozo petrolero comenzó a operar en Shushufindi, provincia de Sucumbíos, con una producción inicial de 3 200 barriles diarios. Se trata del SHST-241UI, que registra el mayor volumen de extracción inicial entre los pozos incorporados durante 2026, según informó Petroecuador.

El nuevo pozo supera al Auca P253HUI, que produce 2 848 barriles diarios. La diferencia entre ambos alcanza los 352 barriles de petróleo por día.

La incorporación se produce en un contexto en el que la producción petrolera es determinante para las exportaciones ecuatorianas y los ingresos fiscales del país.

Según los datos de la empresa estatal, la producción de sus 25 bloques petroleros alcanzó los 374 135 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd) al 21 de octubre de 2026.

Esta cifra incluye la producción expresada en barriles equivalentes de petróleo, por lo que no debe interpretarse exclusivamente como extracción de crudo.

¿Dónde está ubicado el nuevo pozo petrolero?

El SHST-241UI se encuentra en el Bloque 57, dentro del Activo Shushufindi, uno de los principales complejos de producción petrolera operados por Petroecuador en la Amazonía.

Este activo comprende los campos:

Shushufindi-Aguarico

Drago

Drago Norte

Drago Este

Cobra

Condorazo

Condorazo Sur

Para desarrollar el nuevo pozo se utilizaron técnicas de perforación basadas en estudios geológicos y de ingeniería que permitieron identificar zonas con condiciones favorables para la extracción de petróleo.

Si el SHST-241UI mantiene su producción inicial de 3 200 barriles diarios, podría extraer aproximadamente 96 000 barriles en un mes de 30 días.

Sin embargo, este cálculo es referencial. El volumen real dependerá del comportamiento del yacimiento, las condiciones de operación y la evolución natural de la producción.

Petroecuador no precisó durante cuánto tiempo se espera mantener este nivel de extracción ni cuánto representará su incorporación en términos de producción neta adicional para el país.