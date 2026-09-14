Una mezcladora se estrelló contra un taller en el Puente 4, en Quito, y dejó dos fallecidos

Una accidente de tránsitro cerca de la Autopista General Rumiñahui dejó un saldo mortal de dos fallecido este lunes 14 de septiembre en Quito.

Un grave siniestro de tránsito se registró a las 13:17 de este lunes 14 de septiembre de 2026 a la altura del Puente 4, sobre la calle Eduardo Kingman y la Autopista General Rumiñahui, en el valle de Los Chillos, en Quito.

En el hecho estuvo involucrado un vehículo pesado tipo mezclador (mezclador de concreto).

De acuerdo al reporte preliminar de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el vehículo se habría estrellado contra un taller metalúrgico, por una posible pérdida de frenos.

Producto del siniestro se registran tres personas involucradas: dos se encuentran sin signos vitales y el conductor de la mixer, quien recibió atención preshospitalaria.

Tragedia en el valle de Los Chillos: Accidente de tránsito deja dos muertos este lunes, según reportó la AMT. Cortesía

El siniestro dejó como saldo dos personas fallecidas y severos daños materiales en el lugar de acuerdo a las imágenes registradas por las autoridades.

Al sitio acudieron equipos del SIAT, ambulancias del Ministerio de Salud, personal del Departamento de Medicina Legal y grúas para la remoción del automotor.

Pese a la magnitud del impacto, la Agencia Metropolitana de Tránsitro confirmó que no se registraron cierres viales permanentes en el sector.