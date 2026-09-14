Ecuador logra medalla de oro en adiestramiento ecuestre en los Juegos Suramericanos Santa Fe 

El Team Ecuador alcanzó un hito histórico al adjudicarse la primera medalla de oro para la delegación nacional en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este triunfo llegó de la mano del equipo de adiestramiento de deportes ecuestres, una disciplina que demanda máxima precisión, elegancia y entendimiento entre los jinetes y sus caballos.

La nómina tricolor estuvo conformada por los destacados deportistas María José Granja, Franziska Klinkicht, Carolina Espinoza y Julio Mendoza. Cada uno de los integrantes aportó su destreza técnica y experiencia en la pista para consolidar un puntaje colectivo sobresaliente que les permitió superar a los representativos de las demás potencias continentales de la región.

El concurso por equipos exigió una impecable ejecución en los aires naturales del caballo —paso, trote y galope—, donde los binomios ecuatorianos demostraron una destacada armonía, rectitud e impulsión. Las rutinas evaluadas por el jurado internacional reflejaron el arduo proceso de preparación previa, evidenciando una ejecución pulcra en las transiciones y ejercicios de alta exigencia técnica.

María José Granja y Franziska Klinkicht abrieron el camino de la victoria tricolor ejecutando rutinas de alta solvencia que otorgaron valiosos puntos al cómputo general. Su firmeza y aplomo en el picadero permitieron mantener la presión sobre los conjuntos rivales y establecer la base del liderato ecuatoriano desde las primeras rondas del certamen.

Por su parte, Carolina Espinoza y Julio Mendoza consolidaron el triunfo con presentaciones que destacaron por la fluidez de sus movimientos, el ritmo y el refinado contacto con las monturas. La actuación de Mendoza, un experimentado referente hípico a nivel internacional, terminó por sellar la puntuación definitiva que aseguró el primer lugar del podio para el país.

Esta presea dorada en Santa Fe 2026 marca un inicio brillante para la participación del Team Ecuador en la cita multideportiva suramericana. Además de celebrar el logro del equipo de adiestramiento, el resultado genera una motivación fundamental para el resto de la delegación ecuatoriana en su aspiración de sumar más medallas en las distintas jornadas de competición.