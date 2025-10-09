Cierres viales por protestas en el norte y centro de Quito este jueves 9 de octubre del 2025

Un grupo de ciudadanos realizaron una manifestación en medio del feriado en Quito

Dos manifestaciones sociales se registró en San Miguel del Común y la avenida 12 de Octubre, la mañana de este jueves 9 de octubre del 2025. Decenas de ciudadanos se aglomeraron en la Panamericana Norte y el sector de El Arbolito.

Los habitantes de la comuna San Miguel del Común se convocaron a una marcha pacífica desde las 10:00. La multitud se concentró en la Panamericana Norte, sentido Guayllabamba - Quito.

Mientras la manifestación avanzaba se cerró la calle Carapungo y Quitus. Cerca de las 11:20, los ciudadanos llegaron al puente de ingreso a San Miguel Común y se restringió el paso vehicular en sentido Calderón - Oyacoto.

A las 14:18, la Policía Nacional informó que la vía E35 está habilitada en dos carriles en dirección de Guayllabamba. Los policías retiraron los escombros generados por la quema de llantas.

Protesta en la Corte Constitucional

Mientras que la segunda protesta se reportó en el sector de El Arbolito. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que se cerró la avenida 12 de Octubre, a la altura de la Asamblea Nacional, alrededor de las 11:30.

Los manifestantes avanzaron por la avenida Gran Colombia, la avenida Patria y Amazonas, y la avenida 6 de Diciembre, sentido sur - norte. Cerca de las 13:15 llegaron a la Corte Constitucional.

En los exteriores del organismo con instrumentos musicales, carteles y consignas se pronunciaron en contra del Gobierno y el presidente Daniel Noboa.

También esta mañana, una caravana de buses escolares realizó un recorrido por la Panamericana Norte. Los vehículos ingresaron por la avenida Simón Bolívar hacia la parroquia Guayllabamba.

