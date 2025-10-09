Intensifican controles de precios en mercados de Ecuador; 81 clausuras por especulación

Los ciudadanos denuncia incrementos de precios por el paro de la Conaie

Los controles en los mercados de las provincias de Pichincha y Guayas se intensificaron en el feriado del 9 de octubre. El Gobierno informó que se realizaron 81 clausuras por especulación de precios en menos de un mes.

El Ministerio de Gobierno realizó controles en el mercado San Roque, Mayorista de Quito y Caraguay este jueves 9 de octubre del 2025. El objetivo es evitar la especulación y garantizar precios justos durante los días de asueto.

Desde el 13 de septiembre hasta el 8 de octubre del 2025 se han realizado 23 736 operativos en 45 396 establecimientos (mercados, supermercados, tiendas y centros de abasto) a escala nacional.

Durante las intervenciones las autoridades de control han clausuarado a 81 establecimientos. Las irregularidades con mayor frecuencia se han detectado en Esmeraldas, Chimborazo, El Oro y Pichincha.

Además se han detenido a 581 personas y registrado 2 206 denuncias.

¿Cómo denunciar la especulación de precios?

Los ciudadanos pueden denunciar la especulación de precios de víveres a través de una página web habilitada por el Ministerio del Gobierno: https://denuncias.ministeriodegobierno.gob.ec/