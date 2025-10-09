Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

Intensifican controles de precios en mercados de Ecuador; 81 clausuras por especulación

Tres mercados de Quito fueron intervenidos el 9 de octubre del 2025. Los ciudadanos pueden denunciar el incremento de precios en línea. 

Los ciudadanos denuncia incrementos de precios por el paro de la Conaie

Ministerio de Gobierno

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

09 oct 2025 - 13:28

Unirse a Whatsapp

Los controles en los mercados de las provincias de Pichincha y Guayas se intensificaron en el feriado del 9 de octubre. El Gobierno informó que se realizaron 81 clausuras por especulación de precios en menos de un mes. 

El Ministerio de Gobierno realizó controles en el mercado San Roque, Mayorista de Quito y Caraguay este jueves 9 de octubre del 2025. El objetivo es evitar la especulación y garantizar precios justos durante los días de asueto.

Desde el 13 de septiembre hasta el 8 de octubre del 2025 se han realizado 23 736 operativos en 45 396 establecimientos (mercados, supermercados, tiendas y centros de abasto) a escala nacional. 

Durante las intervenciones las autoridades de control han clausuarado a 81 establecimientos. Las irregularidades con mayor frecuencia se han detectado en Esmeraldas, Chimborazo, El Oro y Pichincha. 

Además se han detenido a 581 personas y registrado 2 206 denuncias

¿Cómo denunciar la especulación de precios?

Los ciudadanos pueden denunciar la especulación de precios de víveres a través de una página web habilitada por el Ministerio del Gobiernohttps://denuncias.ministeriodegobierno.gob.ec/   

