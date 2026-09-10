Dos personas, entre ellas una adolescente de 17 años, fueron atropelladas en Cumbayá, en Quito 

Una menor fue atopellada la tarde de este jueves 10 de septiembre de 2026, según informó Bomberos de Quito.

Un atropello registrado la tarde de este jueves 10 de septiembre de 2026 dejó como saldo dos personas heridas en la parroquia rural de Cumbayá, al oriente de Quito.

La alerta del siniestro ingresó a las 16:42 a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ya las 16:54 al Cuerpo de Bomberos Quito.

El hecho ocurrió en el barrio Santa Lucía, en la intersección de las avenidas María Angélica Idrobo e Interoceánica.

Según el informe de las autoridades, el siniestro involucró a un vehículo liviano.

Entre las personas afectadas consta una adolescente de 17 años , quien recibió atención prehospitalaria en el sitio, fue estabilizada por los paramédicos.

Posterior a ello, fue trasladada a una casa de salud para recibir atención médica especializada.

Agentes Civiles de Tránsito acudieron al lugar para gestionar la movilidad y coordinar la atención con unidades de socorro.

Debido a la emergencia, se ejecutó el cierre del carril izquierdo en sentido Norte - Sur sobre la vía, mientras se realizaban las labores de atención a los heridos y retiro del automotor.