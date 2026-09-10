Una persona resultó afectada tras un incendio en una vivienda del norte de Quito

El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió una emergencia en el sector de Zavala. Una persona resultó herida la noche de este jueves 10 de septiembre de 2026.

Una persona recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos tras resultar afectada durante un incendio estructural registrado la tarde de este jueves 10 de septiembre de 2026.

La emergencia ocurrió en el interior de una vivienda ubicada en el sector de Zabala , en la parroquia rural de Calderón , al norte de Quito.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos Quito acudieron al lugar y lograron controlar las llamas , para posteriormente iniciar labores de enfriamiento y evitar que el fuego se reactivara.

Para la atención de este siniestro se desplegó un contingente de 27 efectivos y 10 vehículos especializados de la institución.

El equipo de investigación de incendios se mantiene en el sitio realizando las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron el flagelo.

Las autoridades reiteran a la ciudadanía que, ante cualquier evento de este tipo, se debe llamar de inmediato a la línea de emergencia 9-1-1 .