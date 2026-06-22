Hombre murió a las afueras de la estación de Quitumbe del Metro de Quito

Un hombre fue hallado muerto en el ingreso a la estación Quitumbe del Metro de Quito.

Un hombre murió en las inmediaciones de la estación de Quitumbe del Metro de Quito la tarde de este lunes 22 de junio de 2026.

Según información preliminar se trató de un hombre de aproximadamente 79 años. Personal de la Policía Nacional se encuentra en el sitio levantando información.

(Noticia en desarrollo...)