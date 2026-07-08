Mujer denuncia que escapó de un presunto secuestro y agresión sexual en Quito

Una mujer de 34 años denunció que logró escapar de un presunto secuestro y agresión sexual, este 5 de julio, por lo que fue auxiliada por personal del Puesto de Mando Operativo (PMO) de la Basílica, en el Centro Histórico de Quito.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, la víctima fue encontrada mientras buscaba ayuda en las inmediaciones de la plaza García Moreno.

Los funcionarios que la asistieron señalaron que presentaba un evidente estado de vulnerabilidad, con llanto y signos de ansiedad.

Autoridades investigan el caso

Según el testimonio preliminar de la mujer, el último recuerdo que tenía era estar acompañada de un amigo en el sector de La Ronda.

Posteriormente, indicó que perdió la memoria y que, al recuperar la conciencia, se encontraba retenida contra su voluntad por dos hombres.

La denunciante aseguró que logró escapar del lugar donde permanecía retenida y caminó por varias calles del Centro Histórico hasta encontrar a las autoridades ante quienes manifestó haber sido víctima de una presunta agresión sexual.

Tras recibir la alerta, la mujer fue trasladada para recibir asistencia médica y psicológica, mientras que las autoridades notificaron a la Policía y a la Fiscalía para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades indicaron que el caso permanece bajo investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la presunta privación de libertad, identificar a los responsables.