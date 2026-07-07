Intento de robo de USD 500 000 provocó balacera en centro comercial del sur de Guayaquil

Momento de la detención de un sospechoso del intento de asalto en un centro comercial de Guayaquil.

Un intento de robo durante un traslado de valores provocó una balacera la mañana de este martes 7 de julio en el centro comercial Riocentro Sur, en el sur de Guayaquil.

El hecho provocó la muerte de dos sospechosos y un guardia de seguridad privada herido, según la Policía Nacional. También hubo, según Primicias, dos detenidos.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:00, en el segundo piso del centro comercial, ubicado en la avenida 25 de Julio.

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Según las primeras investigaciones, el grupo delictivo intentó robar aproximadamente USD 500.000 que eran transportados por personal de una empresa de seguridad privada desde una agencia bancaria hacia un vehículo blindado.

Intercambio de disparos durante el asalto

Según la Policía, dos de los presuntos asaltantes comenzaron a disparar contra los custodios mientras se realizaba el traslado del dinero, lo que desencadenó un intercambio de disparos con el personal de seguridad.

Tras la alerta emitida al ECU 911, unidades de la Policía acudieron al lugar, aseguraron la escena y activaron los protocolos para resguardar a las personas que se encontraban dentro del centro comercial.

Como resultado del enfrentamiento, dos presuntos delincuentes murieron. Uno falleció en el interior del establecimiento, mientras que el segundo perdió la vida cuando recibía atención médica en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.

Además, un guardia de seguridad privada resultó herido durante el ataque y fue trasladado a una casa de salud para recibir atención médica.

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La Policía informó también que los dos sospechosos fallecidos registraban antecedentes penales.

Uno de ellos, de 32 años, tenía procesos por robo, tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y ocultación de cosas robadas. El segundo, de 31 años, registraba antecedentes por robo y tenencia de drogas.