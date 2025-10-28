Esta es la multa que enfrentarán 41 motociclistas por transportar dos o más personas en Quito

Los agentes de la AMT realizan operativos de control orientados a fortalecer la seguridad vial y prevenir siniestros de tránsito

Durante octubre del 2025, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutó 87 operativos a motociclistas en diferentes sectores de Quito.

En esas intervenciones, se emitieron 1 705 citaciones por diversas infracciones. Los agentes sancionaron a 41 motociclistas por transportar dos o más ocupantes de los permitidos.

Ellos enfrentarán una multa económica equivalente al 15% del salario básico unificado, según el artículo 390, numeral 20, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Según la Ordenanza Metropolitana 079-2024 la capacidad permitida en las motocicletas es de una sola persona. Sin embargo, existen excepciones en las que se permiten dos personas en una moto.

La AMT dijo que la restricción de dos ocupantes en motocicleta no aplica cuando el pasajero es el cónyuge, conviviente, hijo, hermano, persona con discapacidad, adulto mayor, mujer o menor de 12 años, ni para los servidores públicos que utilizan motocicletas institucionales en cumplimiento de sus funciones.

Además de las sanciones, la Agencia mantiene operativos, especialmente en zonas identificadas como vulnerables, donde se han detectado conductores que circulan sin casco de seguridad, con exceso de pasajeros o en vías no permitidas.